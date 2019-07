Bruce Lee, el dragón inmortal que sigue impactando al mundo

Bruce Lee falleció un 20 de julio de 1973 sin que su importancia mediática disminuya. Por el contrario, gracias a las redes sociales es posible seguir encontrando material relacionado con un hombre que consiguió elevar su figura a la categoría de mito.

Las películas de Bruce Lee lo convirtieron un ídolo en Asía y pusieron su nombre al alcance de los reflectores de Hollywood.

Su verdadero nombre fue Jun-Fan y nació en los Estados Unidos, porque su padre era integrante de la Ópera cantonesa que se encontraba de gira en ese país. Su madre, Grace Li, dio a luz en la ciudad de San Francisco y ya sabemos que fue una enfermera del Hospital Jackson Street quien americanizó su apelativo a Bruce Lee.

La familia retornó a Hong Kong y fue ahí donde su padre lo introdujo en sus primeras prácticas marciales al enseñarle Tai Chi cuando Bruce aún era un niño. En aquella época, al pequeño le atrajo más el mundo de la actuación, y gracias a su carisma incursionó en el cine, interpretando pequeños roles en películas chinas que generalmente eran melodramas. Su desenvolvimiento propició que a partir de los 10 años obtuviera papeles más importantes, hasta llegar a ser uno de los protagonistas principales. De 1950 a 1958 participó en 16 filmes, siendo el último ‘El Huérfano’.

Kato, personaje de la serie de televisión "El Avispón Verde" se volvió más famoso que el protagonista principal. 2Juego de la Muerte" fue el filme que el maestro dejó inconcluso. fue

Siendo un adolescente, a Bruce su familia lo inscribió en la academia del maestro Yip Man, un instructor muy respetado, experto en Wing Chung; esto fue en 1953, siendo al principio un estudiante promedio ya que, además de seguir actuando, también comenzó a tomar clases de baile, del cual era un fanático, llegando incluso a proclamarse campeón de un concurso de Chachachá.

Podría interesarte:

Bruce Lee en el trailer de "One Upon a Time In Hollywood"

El pequeño dragón (como era apodado) comenzó a tomar más en serio su entrenamiento cuando comenzó a participar en peleas callejeras, algo habitual en Hong Kong por aquellos años. Fue tal su determinación, que pronto se convirtió en el alumno más avanzado de la clase, llegando a vencer a quien sería el sucesor del maestro Yip Man.

La muerte de Bruce Lee impidió que pudiera realizar varios proyectos fílmicos con las más grandes estrellas de Hollywood de la década de los setentas.

A su llegada a ese país en abril de 1959 (a Seattle), debió enfrentar la discriminación, empezar desde abajo (como lavaplatos y camarero en el restaurante de una ‘amiga’ de la familia, que en realidad explotaba a sus paisanos pagándole bajos sueldos) para poco a poco comenzar a granjearse amistades gracias a sus conocimientos de artes marciales. De hecho, gracias a su determinación por enseñar a gente no asiática conoció al amor de su vida, Linda Emery, con quien se casaría en 1964.

El 20 de julio de 1973, Bruce Lee, quien se quejó de un dolor de cabeza; pocas horas más tarde, había muerto de un derrame cerebral.

Haciendo un ejercicio de análisis de sus películas, iniciando desde sus escenas de acción en la serie ‘El Avispón Verde’ (1966), donde daba vida a Kato, pasando por sus intervenciones en ‘Marlowe’ (1969), ‘Ironside’ (1969) y ‘Long Street’ (1971), hasta llegar a ‘The Big Boss’ (1971), ‘Fist of Fury’ (1972), ‘The Way of the Dragon’ (1972), ‘Game of Death’ (las escenas que grabó en 1973) y ‘Enter the Dragon’ (1973), es evidente e impresionante la evolución que logró como peleador y también como coreógrafo, pues las tomas siempre resultaban sumamente realistas. No hay que olvidar que era tan rápido que muchas veces debía disminuir su velocidad para que las cámaras lograran capturar sus movimientos.

Fue terrible que muriera tan joven, a los 33 años de edad, pues en ese 1973 estaba recibiendo interesantes propuestas de trabajo. Todo mundo quería a Bruce para hacer películas de acción. Se quedaron enlatados proyectos con Sofía Loren, Steve McQueen, una saga de filmes históricos de las grandes confrontaciones chinas que realizaría con los Shaw Brothers; incluso el día de su muerte tenían una cita con George Lazenby, actor que interpretó a James Bond en ‘Al Servicio Secreto de su Majestad’, para que participara en ‘Juego de la Muerte’.

Descanse en paz el dragón inortal.

Ricardo D. Pat