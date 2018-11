Bruce Dickinson no tiene intención de ser parte del Rock & Roll Hall of Fame.

Bruce Dickinson aseguró lo siguiente: "Estoy feliz de que no estemos ahí, porque de verdad no quiero estar ahí... El rock and roll no pertenece a un mausoleo en Cleveland. Es algo que vive y respira. Y si lo instalas en un museo, entonces se muere. Es más que horrible, es vulgar", apuntó.

Bruce considera que la banda merecía ingresar al Rock & Roll Hall of Fame y que la fundación estaba "dirigida por un grupo de malditos estadounidenses que no sabrían lo que es el rock aunque les pegara en la cara".

Es que el cantante tiene razones. Siendo el frontman de Iron Maiden, ha visto como cada año la banda es ignorada para ingresar a la galería, a pesar de su enorme contribución al rock de todos los tiempos.

En un reciente encuentro con seguidores, efectuado en el mes de octubre pasado, Dickinson fue consultado sobre su parecer. La pregunta fue sí le interesaría ser parte del salón. ¿Su respuesta? "Absolutamente". Al mismo tiempo agregó que "Pero realmente creo que el Rock & Roll Hall of Fame es una completa tropa de idiotas, siendo honesto contigo. Es administrado por un grupo de estadounidenses sangrientos y santurrones que no sabrían qué es el rock aunque les golpeara en la cara. Deben dejar de tomar Prozac y empezar a beber una maldita cerveza".

Las críticas de Bruce Dickinson se suman a las de Tom Morello, Tret Reznor y Ted Nugent.

Por ahora sólo queda celebrar que Iron Maiden está en plena vigencia, preparando su regreso a México y parte de Sudamérica para el segundo semestre del próximo año.

Ricardo D. Pat