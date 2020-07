Brooklyn Beckham y Nicola Peltz hacen público su compromiso ¡Habrá BODA pronto!/Foto: Evening Standard

¿Brooklyn Beckham entregó puso un anillo? ¡Las fuentes dicen que sí! Según fuentes cercanas al hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn está comprometido con Nicola Peltz después de siete meses de noviazgo.

Una fuente le aseguró al medio The Mirror que: “Brooklyn ha estado diciendo a sus amigos en Los Ángeles que él y Nicola están comprometidos. Es de conocimiento común entre su grupo de amigos. Están enamorados".

Aunque la firma de relaciones públicas del joven de 21 años, se negó a comentar el jueves, un informante dice que tiene la bendición de los Beckham.

“David y Victoria han dado su bendición a esta relación. Es un momento muy emocionante para toda la familia y después de algunas relaciones difíciles anteriores, piensan que Brooklyn ha aterrizado", dijo la fuente.

Brooklyn nació poco antes que sus padres, David y Victoria Beckham se casaran. El joven es modelo y fotógrafo profesional, y aunque a penas está comenzado su carrera, ha decidido comenzar a formar una familia con su novia Nicola/foto: Telemundo

El verano pasado, Beckham se separó de la modelo británica Hannah Cross, con quien casi había estado viviendo el invierno pasado. Este día, fue el mismo primogénito de David y Victoria Beckham quien através de sus redes sociales confirmaron su compromiso con una emotiva foto de ambos.

"Hace dos semanas le pregunté a mi alma gemela si quería casarse conmigo y ella dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Te prometo ser el mejor esposo y el mejor padre algún día. Te amo bebé", redactó Brooklyn a Nicola en Instagram.

¿Quién es Nicola Peltz?

Entonces, ¿quién es Peltz de todos modos? Brooklyn y Nicola dieron a conocer su amor por primera vez en enero al publicar una foto en blanco y negro de ellos mismos usando toallas, que se cree que fueron tomadas en la mansión familiar.

La joven de 25 años encontró un gran éxito en 2010 por su papel de Katara en The Last Airbender, y coprotagonizó la serie dramática Bates Motel de 2013 a 2015 como Bradley Martin. En 2014, apareció en la cuarta película de la franquicia Transformers, Transformers: Age of Extinction como Tessa Yeager, la hija de Mark Wahlberg.

Su padre Nelson Peltz es un magnate multimillonario, con un valor estimado de $ 1.7 mil millones. Su madre es la ex modelo Claudia Heffner, y juntos viven en una gran mansión en Bedford, Nueva York.

Tiene una hermana y seis hermanos, incluido el actor Will Peltz y el jugador profesional de hockey Brad Peltz, así como dos medios hermanos. A principios de este año, el presidente Donald Trump fue invitado a una recaudación de fondos para la reelección en la casa de su familia en Palm Beach, Florida.

Si bien no podemos especular sobre su posición política, parece que no se alineará con Trump, ya que ha hablado en su plataforma de Instagram sobre injusticias raciales, como la muerte de George Floyd.

El 29 de mayo, ella escribió: “Ni siquiera puedo encontrar las palabras para expresar realmente cómo me siento en este momento. Esta semana me ha destrozado el corazón. Siento que todos los días hay un nuevo video de estos actos racistas enfermos que se vuelven virales y solo entonce estos “asesinos" son "investigados"”.

El post de la novia de Brooklyn continuó: “Esto ha durado demasiado y la parte más triste es cuán cierto será la cita de Smith: "el racismo no está empeorando, se está filmando" ¡esto es inaceptable y debe detenerse! debemos encontrar un camino! me duele el corazón por todas las familias inocentes que han sido afectadas por toda esta violencia escandalosa".