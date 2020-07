Brooklyn Beckham es llamado “inmaduro” por su ex novia Lexy Panterra/Foto: Secret Music y The Times Of Israel

¡No todos están tan contentos con la noticia del reciente compromiso de Brooklyn Beckham! Como hemos compartido, el hijo mayor de Victoria y David Beckham anunció recientemente su compromiso con Nicola Peltz, con quien había estado saliendo desde alrededor de octubre de 2019. Si bien muchas caras famosas han felicitado a la feliz pareja, algunas no sienten exactamente el amor.

Lexy Panterra, quien salió con Beckham en 2018 durante aproximadamente un año, le reveló al medio The Sun que no está tan segura de que las cosas duren entre la pareja (Brooklyn y Nicola) debido a la inmadurez de su ex:

“Estaba bastante sorprendida y confundida cuando escuché que se comprometió. No es algo que nadie esperara y, sinceramente, Brooklyn no está lista para eso. Es muy joven y demasiado inmaduro".

¡Interesante ! La bailarina también comentó sobre el joven de 21 años: “No sé por qué se enamora cada pocos minutos. No hay consistencia en sus relaciones. Tiene una nueva chica cada mes, por lo que es sorprendente que intente hacer esto".

¿Por qué terminaron Lexy Panterra y Brooklyn Beckham?

Brooklyn ha tenido algunas relaciones serias en el pasado, incluidas Chloë Grace Moretz y la modelo Hana Cross, ¡junto con algunas aventuras también! Pero hablando de su pasado con la joven estrella, a quien conoció por primera vez en Coachella, Paneterra confesó que su falta de madurez fue una de las fuerzas impulsoras detrás de su ruptura:

“Ya no estamos juntos por sus formas inmaduras y porque él no es un buen amigo. No quiero decir exactamente por qué nos separamos. No quiero atacarlo. Lo de la larga distancia fue un factor seguro”.

La cantante y bailarina de twerking Lexy tuvo un breve romance con el fotógrafo y modelo Brooklyn. Panterra actualmente tiene 31 años y es conocida en Instagram por sus fotos y videos candentes que comparte con sus más de 2 millones de seguidores en esa red social/Foto: Evening standard

¡Podemos imaginar que mucho de eso se debió a su gran diferencia de edad también! Lexy habría tenido 29 años cuando salieron, y Brooklyn 19. Agregó:

“Era una relación que nunca podría tomar en serio, para ser honesta. La brecha de edad fue un gran problema. Se puede decir de inmediato que es un poco inmaduro. Era todo lo que te imaginas que sería un adulto joven, a veces un poco más. A veces simplemente te cansas”.

Panterra también admitió que ella y Brooklyn nunca hablaron de llevar las cosas al siguiente nivel durante su tiempo juntos: “Nunca hablamos de comprometernos. Nunca hubiera considerado casarme con Brooklyn. ¿Para qué? No hay nada que pueda haber traído a la mesa además del dinero de su familia y no necesito eso". ¡Ouch!