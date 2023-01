Brooke Shields revela que sufrió abuso sexual a sus 20 años

A sus 57 años de edad, la actriz Brooke Shields, hizo una dolorosa confesión, en la que señaló que fue violada, cuando apenas tenía 20 años, fue a través de su nuevo documental, Pretty Baby, que contó los detalles del suceso, al lado de otros testimonios de jóvenes que fueron vulnerados en la industria de Hollywood.

Cabe señalar, que el material audiovisual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en donde contó que el ataque sexual que vivió, ocurrió poco después de graduarse en la universidad de Princeton.

Aunque no menciona, el nombre de su agresor, si detalla que sucedió en un periodo en el que luchaba por encontrar trabajo tras su temprano éxito como actriz infantil, por lo que ilusamente concertó una reunión, que terminó en abuso sexual.

Testimonio de Brooke

El abuso se dió cuando apenas tenía 20 años de edad

De acuerdo al relato de la famosa, señala que concertó una cena de trabajo con quien se transformaría en su agresor y aceptó subir a su habitación de hotel para llamar un taxi que la regresara a su casa, no obstante fue entonces, que el hombre la atacó sin que ella pudiera hacer algo para defenderse.

Shields, que se sentía incómoda en una habitación que no era la suya, decidió utilizar unos prismáticos que el hombre había dejado en la habitación y observó a unos jugadores de voleibol por la ventana. “La puerta se abre y sale desnudo. Yo estaba con los prismáticos, cuando los bajo, ya lo tenía encima”.

Siguiente con el relato, señaló que no intentó huir porque temía provocar más violencia física. “Tenía miedo de que me asfixiara o algo así”, dice. “Así que no luché tanto. No lo hice. Me quedé totalmente paralizada. Pensé que con un ‘No’ habría bastado, y me repetía: ‘Tengo que salir de aquí viva’, y me callé.

Jamás había hablado del ataque

Contó más detalles de la agresíon sexual que vivió en su juventud

La actriz ni siquiera procesó la experiencia como una agresión sexual durante mucho tiempo. Incluso cuando se lo señaló su especialista en seguridad Gavin de Becker. “Me dijo: ‘Eso es una violación’. Y yo le dije: ‘No estoy dispuesta a creerlo’”, cuenta.

“Quería borrarlo todo de mi mente y de mi cuerpo y seguir por el camino que llevaba. El sistema no había venido a ayudarme ni una sola vez. Así que tuve que hacerme más fuerte por mí misma”, finalizó.

