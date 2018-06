Broma de ‘El Perro Bermúdez’ destrozó a Gomita ¡terminó llorando!

Famosos YouTubers imitaron la voz de ‘El perro Bermúdez’ y le realizaron una llamada a Gomita en la que le propusieron llevarla al Mundial Rusia 2018 pagándole una fuerte cantidad de dinero, pero esto tendría vigencia pues de acuerdo a la ‘broma’ el vuelo saldría a las 3 de la madrugada de mañana, pero mientras más pronto, mejor.

Gomita desde un principio dijo que en ese horario no podría pues tenía presentaciones y shows que no podía cancelar y ese era su trabajo, por lo que no podía cancelarlo a último momento. De antemano agradeció y dijo que se sentía muy contenta por que la tomaran en cuenta pero ahora si que si su trabajo se lo impedía, no podría asistir.

El asunto no acaba ahí, pues a Gomita le pidieron que se hiciera pasar por la ‘novia’ de ‘El perro Bermúdez’ solo como parte del show; es decir la interpretación la harían solo a cuadro como parte del contenido que deberían llenar en televisión. A lo que ella de inmediato dijo que no porque ante todo estaba su reputación y no quería ganarse una etiqueta como tal.

A pesar de lo ocurrido, las faltas de respeto subieron más de nivel por lo que Gomita se vio en la penosa necesidad de colgarle, aunque le volvieron a llamar pidiendo disculpas porque se había ‘cortado’ la llamada a lo que ella les afirmó que fue la misma quien colgó. Dijo que se estaban pasando con los comentarios pues casi la llamaban 'Pu$&' y que se habían confundido de chica pues ella no era así y para llegar a algún lugar no iba a hacerlo de esa manera.

Aquí el video, de la broma entre Gomita y 'El Perro Bermúdez'... ¡Disfrútalo!

Luego de colgarles por dos ocasiones consecutivas; Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro le llamó poniéndole una trampa para que ella soltara la sopa, misma que al decirla terminaría en llanto amargo. Pidió comunicarse con su hermano, Fredy conocido como ‘Lapicito’ quien parece ser, ya estaba al tanto de lo ocurrido y pregunto antes de proceder si le decía a Gomita que todo había sido una ‘broma’.

Finalmente lo hizo y todos comenzaron a reírse en forma de burla, pues lograron su objetivo; que Gomita cayera redondita.