Broadway está de vuelta: Fechas de apertura, obras y cómo comprar boletos

Con Broadway preparándose para un regreso en septiembre con una audiencia a plena capacidad, mantenerse al día con los anuncios de espectáculos que se avecinan rápidamente puede ser complicado.

En La Verdad Noticias te compartimos el compilado de las próximas puestas en escena de Broadway, incluidas fechas, lugares y enlaces para comprar boletos que han sido confirmadas hasta el momento por medios como Deadline y las compañías de teatro.

Además, hemos agregado una lista de producciones "Por anunciar" que se espera lleguen a Broadway esta temporada, pero aún no se han confirmado las fechas en que estas obras abrirán al público.

Todas las producciones han indicado que se seguirán las pautas y protocolos de seguridad vigentes de COVID-19, que podrían incluir cubrebocas y prueba de vacunación o resultados negativos de las pruebas.

Las reglas específicas se desarrollarán y anunciarán más cerca de la reanudación de las actuaciones. Además, los horarios de cada producción podrían variar de la rutina estándar de Broadway de ocho espectáculos por semana; Consulte los sitios de compra para conocer los horarios.

Obras que llegan a Broadway

Obras para la temporada 2021- 2022

Chicago - 14 de septiembre, Ambassador Theatre

Hamilton - 14 de septiembre, Richard Rogers Theatre

El Rey León - 14 de septiembre, Teatro Minskoff

Wicked - 14 de septiembre, Teatro Gershwin

American Utopia de David Byrne - 17 de septiembre, se anunciará el teatro.

Six - función preliminar 17 de septiembre, inauguración el 3 de octubre, Brooks Atkinson Theatre

Come From Away - 21 de septiembre, Teatro Gerald Schoenfeld

Aladdin - 28 de septiembre, New Amsterdam Theatre

Caroline, o cambiar - función preliminar 8 de octubre, inauguración el 27 de octubre, Studio 54

Tina: The Tina Turner Musical - 8 de octubre, Teatro Lunt-Fontanne

Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations - 16 de octubre, Imperial Theatre

Jagged Little Pill - 21 de octubre, Broadhurst Theatre

Mrs. Doubtfire - función preliminar 21 de octubre, inauguración el 5 de diciembre, Stephen Sondheim Theatre

El fantasma de la ópera - 22 de octubre, Majestic Theatre

Trouble in Mind - función preliminar 29 de octubre, inauguración el 18 de noviembre, American Airlines Theatre

Diana: The Musical - función preliminar 1 de diciembre, noche de estreno, 16 de diciembre, Longacre Theatre

MJ: The Michael Jackson Musical - función preliminar 6 de diciembre, inauguración el 1 de febrero de 2022, Neil Simon Theatre

Company - función preliminar 20 de diciembre, inauguración el 9 de enero, Teatro Bernard B. Jacobs

The Music Man - función preliminar el 20 de diciembre, inauguración el 10 de febrero de 2022, Winter Garden Theatre (las entradas aún no están a la venta)

Birthday Candles - función preliminar 18 de marzo de 2022, inauguración el 10 de abril de 2022, American Airlines Theatre

Obras en Broadway por anunciarse

Obras por anunciarse en la temporada 2021- 2022 de Broadway

Clyde’s - Helen Hayes Theatre

The Book of Mormon - Eugene O’Neill Theatre

Dear Evan Hansen - Music Box Theatre

Girl From The North Country - Belasco Theatre

Hadestown - Walter Kerr Theatre

Harry Potter and the Cursed Child - Lyric Theatre

The Lehman Trilogy - Nederlander Theatre

The Minutes - Teatro por anunciar

Moulin Rouge! - Al Hirschfeld Theatre

To Kill A Mockingbird - Shubert Theatre

West Side Story - Broadway Theatre

Ain’t Supposed to Die A Natural Death - Teatro por anunciar

American Buffalo - Circle in the Square

Between Riverside and Crazy - Helen Hayes Theatre

Flying Over Sunset - Lincoln Center Theater

How I Learned to Drive - Samuel J. Friedman Theatre

Lackawanna Blues - Samuel J. Friedman Theatre

Pass Over - August Wilson Theatre

Plaza Suite - Hudson Theatre

Skeleton Crew - Samuel J. Friedman Theatre

Sing Street - Teatro por anunciarse

Take Me Out - Helen Hayes Theatre

Thoughts of a Colored Man - Golden Theatre

1776 - American Airlines Theatre

Estas son todas las obras confirmadas (y por confirmarse) que conforman la temporada de apertura de Broadway tras el cierre masivo de teatros por la pandemia de COVID-19.

