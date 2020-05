Brittany Murphy: Nuevo documental revela detalles IMPACTANTES sobre su muerte

'Brittany Murphy: An ID Mystery', es el nuevo documental de Investigation Discovery que explorará las extrañas circunstancias de la muerte de una de las actrices más prominentes de Hollywood en los años 2000, con créditos en películas como 'Clueless', 'Girl, Interrupted', 'Riding in Cars with Boys' y 'Just Married', con su entonces pareja, Ashton Kutcher.

Lanzan documental sobre la muerte de Brittany Murphy

En 2009, la muerte de Brittany Murphy conmocionó al mundo cuando se supo que la actriz simplemente colapsó en el baño, y a medida que se revelaron más detalles, la muerte de Murphy se volvió más misteriosa.

Cuando su esposo, Simon Monjack, murió cinco meses después y tuvo un informe de autopsia similar al de su difunta esposa, crecieron las sospechas entre el público y algunos familiares.

Ahora, un documental especial de Investigation Discovery tiene como objetivo descubrir el misterio que rodea la muerte de Brittany Murphy. El documental 'Brittany Murphy: An ID Mystery' se emitirá en ID el 26 de mayo a las 9 / 8c.

La trama de 'Brittany Murphy: An ID Mystery'

Según el sitio de prensa de ID, la sinopsis del documental es: "Brittany Murphy era una estrella en ascenso que lo tenía todo, belleza, fama y éxito... pero también tenía secretos. Cuando la encuentran muerta en su casa de Los Ángeles en solo 32 años, Hollywood y legiones de fanáticos se quedan incrédulos”.

Mientras que su autopsia revela que murió por causas naturales, muchos creen otros factores estuvieron involucrados.

Por ello, el nuevo documental también explora “los detalles de la vida y muerte de Brittany Murphy que surgieron después de que su esposo, Simon Monjack, y su madre, Sharon Murphy, “se embarcaron en un extraño bombardeo mediático, creando más preguntas que respuestas”. y como en cuestión de meses, Monjack muere bajo circunstancias sorprendentemente similares: en la misma cama que él y Brittany compartieron una vez, esta vez supuestamente con la madre de Brittany durmiendo a su lado, explica la sinopsis de Investigation Discovery.

El documental, 'Brittany Murphy: An ID Mystery' tendrá una entrevista exclusiva con el fallecido Angelo Bertolotti, el cual arroja dudas sobre la conclusión de que Brittany Murphy murió por causas naturales y revela extrañas acusaciones contra otros miembros de la familia.

El especial revisará el caso desde un ángulo completamente nuevo para examinar la verdad detrás de la desgarradora muerte de Brittany Murphy, al explorar las noticias, acceso en profundidad a detalles forenses y explicaciones alternativas sobre la causa de la muerte.

Una de las explicaciones alternas de su muerte, es la arrojada por Angelo Bertolotti, el padre de Brittany Murphy, quien alegó que un informe de toxicología mostró que el envenenamiento deliberado por metales pesados, incluidos el antimonio y el bario, era una posible causa de la muerte de Murphy.