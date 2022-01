Britney Speras rompe en llanto en restaurante de Los Ángeles por este motivo

Britney Spears sigue siendo tendencia en redes sociales pues está disfrutando hasta los detalles más mínimos de su libertad luego de lograr quedar libre de la tutela de su papá, por eso, se dio a conocer a La Verdad Noticias que la Princesa del Pop rompió en llanto en un restaurante de Los Ángeles, pues en 13 años, es la primera vez que sale a cenar por su cuenta.

Fue la misma cantante quien señaló desde sus redes sociales que ahora disfruta todo lo que la vida tiene que ofrecerle, pues ha llegado hasta las lágrimas por la emoción de ser completamente libre.

Ante las especulaciones que se han hecho sobre la vida de la cantante, Britney contará toda su historia y los detalles sobre su tutela y será nada más y nada menos que con Oprah, una famosa entrevistadora.

La cantante fue fotografiada el 28 de diciembre cuando salió del restaurante ubicado en Los Ángeles, en compañía de su novio sam Asghari, y posteriormente se dio a conocer que llegó a las lágrimas de la emoción, pues en 13 años no salió a un restaurante por su cuenta sin tener la presión de su papá.

“Fui a cenar a un lugar muy agradable en Los Ángeles. No tenía ninguna expectativa porque no he salido en un tiempo”.