Britney Spears es criticada por su ex Kevin Federline

Britney Spears ha sido criticada por su ex esposo Kevin Federline, luego de que ella afirmara que él nunca quiso verla durante el embarazo de su hijo.

La creadora de éxitos de Toxic se dirigió a Instagram a principios de esta semana en la que habló sobre el sufrimiento de una depresión perinatal "horrible" durante sus dos embarazos con Sean y Jayden, que tuvo con Kevin.

La cantante de 40 años continuó afirmando que Kevin nunca hizo el esfuerzo de ver mientras esperaba, a pesar de que hizo el esfuerzo de volar alrededor del mundo para verlo.

En la publicación eliminada desde entonces, Britney escribió: “¡Pero, caramba, mi ex esposo [Kevin Federline] no me veía cuando volé a Nueva York con un bebé dentro de mí y a Las Vegas cuando estaba filmando un video!”.

Britney continuó afirmando que el mejor amigo de su hermano la apoyaba más.

Abogado de Kevin Federline desmiente a Britney Spears

Sin embargo, Kevin, quien estuvo casado con Britney durante tres años, de 2004 a 2007, no tomó los comentarios a la ligera.

El abogado de Kevin, Mark Vincent Kaplan, le dijo a la prensa en un mensaje de video: “[La cuenta de Britney] es completamente lo contrario de lo que es verdad, ella lo sabe”.

“Ella debería tener mucho cuidado al buscar un diálogo basado en la historia revisionista”.

“Esa historia sobre Kevin en Las Vegas y Britney es completamente errónea, y él no se va a quedar de brazos cruzados y dejar que esa historia manche lo que hizo y su apoyo a ella en su día.

“Pero cuando comienza a hablar sobre cómo eran las cosas cuando Jayden y Preston eran bebés, eso es completamente inventado. Kevin no va a dejar que eso se quede de lado y que sea la representación de los hechos”.

Britney Spears feliz por su tercer embarazo

Britney anunció que espera su tercer hijo con Sam Asghari a principios de este mes.

La actriz de Crossroads compartió una foto de Andrea McClain de una taza de café con flores rosas en su cuenta de Instagram para confirmar la emocionante noticia.

Ella escribió: "Perdí tanto peso para ir a mi viaje a Maui solo para recuperarlo... Pensé 'Caramba... ¿¿Qué le pasó a mi estómago?'. Mi esposo dijo '¡No, estás embarazada de comida tonta!' me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé”.

Aunque Britney y Sam se refieren el uno al otro como marido y mujer, después de mantener su compromiso en secreto durante un tiempo, los detalles de su boda también se han mantenido en secreto.

