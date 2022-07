Britney Spears y Elton John traerán la canción del verano

Britney Spears está dispuesta a retomar su carrera con muchas fuerzas y está por lanzar un tema que grabó a dueto con Elton John, lo que promete convertirse en la canción del año.

Desde que Britney ganó la batalla legal contra su padre, James Spears, tras 14 años de estar bajo su tutela, la “princesa del pop” ha tomado decisiones importante en su vida, como regresar al estudio de grabación para colaborar con el afamado artista, con un remix de “Tiny Dancer”, tema que se hiciera famoso en 1972.

De acuerdo con Page Six, la artista de 40 años viajó a Beverly Hills para grabar el tema la semana pasada y se reunió con el “Rocket Ma” para revitalizar los ritmos de la canción, en el estudio del productor Andrew Watt, quien ha estado detrás del trabajo creativo de álbumes de Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam y Ozzy Osbourne, lo que lo hizo merecedor del Premio Grammy en 2021.

Estreno en agosto

Otro de los pormenores que se dieron a conocer es que la canción será lanzada por Universal Music y estrenada en agosto.

“Ya la tocaron para la gente de su sello discográfico, y todo el mundo se está volviendo loco. Es tan bueno”, indicó una fuente de Page Six. “Están diciendo que esta va a ser la canción del verano.

Britney nunca ha ocultado su admiración por Elton John, por lo que causó una gran ilusión colaborar con él y que sea a su lado el tan esperado regreso a la música.

“Tiny Dancer” se ha convertido en una canción atemporal, pues a 50 años de su estreno, no ha sido olvidada: Rihanna hace referencia de ella en “SOS” y Ed Sheeran en “Castle on the hill”, mientras que expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la usó como música de fondo durante su campaña presidencial en 2016.

Lanzada como sencillo en 1972

Compuesta por Elton John y Bernie Taupin

Incluida en el álbum “Madman across the water”

Obtuvo disco de oro y platino en Estados Unidos

Obtuvo dos discos de plata en Reino Unido

Trata de capturar el espíritu de la California de 1970

