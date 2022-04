Britney Spears vuelve a criticar a sus padres y elimina la publicación.

Britney Spears ha denunciado a sus padres, una vez más, declarando que "PROSPERARON Y VIVIERON CON DRAMA". El viernes, la estrella del pop compartió y luego eliminó una larga publicación de Instagram que criticaba a sus padres, Lynne y Jamie Spears, informa The Daily Mail.

"Siempre solía odiar la forma en que mi madre prosperaba en el drama... literalmente gritaba desde los tejados... no hay mentira !!!", escribió la cantante de "Toxic". "Toda la noche discutiendo con un hombre borracho que ni siquiera podía hablar... ¿¿¿Por qué??? Yo era la que nunca dormía... Fue solo una noche, fue cada noche de mi vida!!!".

A través de su cuenta en instagram, Britney Spears explicó que fue criada para despedir la terapia: "Quiero decir que MIS PADRES nunca fueron a terapia, PROSPERARON Y VIVIERON CON DRAMA todos los días de sus vidas de rey f-king... Siempre me dio mucha vergüenza hablar de mi vida personal y lo sigo siendo hasta el día de hoy.

Britney Spears reconoce que necesita "un poco" de terapia

"Creo que lo llevas a Dios... no es asunto de nadie... Es por eso que obligarme tanto tiempo a hablar en terapia nunca ha sido mi estilo aún en este punto... mi familia me ha roto tanto que necesito un poco de terapia...", escribió Spears.

"Estoy publicando una foto de un arco iris que vi en Maui ayer ... después de cada TORMENTA siempre habrá un arco iris ... esa es la promesa de Dios!!!".

La cantante de "... Baby One More Time" escribió: "El arco iris de Dios supera la tormenta infinitamente y ese es el mensaje que quiero enviar a mi madre y hermana cuyos libros eran lo que debería haber dicho y la tormenta ... Así que cuando mires a esta madre arco iris, por favor entiende esto y esto solo ... Ahora soy una mujer !!!."

Ella enojada terminó la misiva: "No soy el tipo de persona que airea la ropa sucia, pero estoy segura de que no me sentaré y seré el Jesucristo de mi familia !!! ¡Hablaré y volaré la casa del rey! Mi familia otra vez lo diré... lo llevé demasiado lejos conmigo todavía no he terminado... y F YOU FROM THE BOTTOM OF MY F–ING HEART !!!."

La nota llega un día después de que Britney Spears comparara a su mamá con su personaje de Crossroads, su película de 2002. En septiembre pasado, Jamie Spears renunció a la tutela de su hija, que había estado vigente durante más de 13 años. Desde entonces, la cantante de "I'm A Slave 4 U" ha criticado a sus padres y a su hermana menor, Jamie-Lynn Spears.

La Verdad Noticias informa que Spears ha escrito largas acusaciones contra su familia alegando que su padre despojó su "feminidad", la avergonzó del cuerpo y ha etiquetado repetidamente a su hermana como "escoria".

