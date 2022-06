Britney Spears tuvo un ataque de pánico antes de la boda con Sam Asghari.

Britney Spears tuvo que entrar en la zona antes de decir "Sí, acepto" a su nuevo esposo, Sam Asghari. La estrella del pop reveló el viernes que "tuvo un ataque de pánico" antes de casarse con Asghari en una boda íntima en su casa de California un día antes.

"¡¡¡Guau!!! Santa mierda santa!!! ¡¡¡LO HICIMOS!!! NOS CASAMOS!!! ¡¡¡Gggggeeeeezzzzz!!! ¡¡¡Fue el día más espectacular!!!” el músico de 40 años subtituló una serie de fotos de boda en Instagram.

“Estuve tan nerviosa toda la mañana, pero luego a las 2:00 p. m. realmente me di cuenta… ¡NOS CASAREMOS!” ella continuó. “Tuve un ataque de pánico y luego me recuperé”. Spears no dio detalles sobre los detalles que causaron el ataque, pero es posible que el intento de su exesposo Jason Alexander de arruinar la boda haya contribuido.

Exesposo de Britney Spears irrumpió la íntima boda

Alexander, de 40 años, se transmitió en vivo irrumpiendo en la casa del cantante de "Toxic" el jueves por la tarde, solo unas horas antes de la ceremonia. Finalmente fue arrestado y acusado de allanamiento de morada, vandalismo y agresión, y Spears y Asghari, de 28 años, recibieron una orden de restricción en su contra el viernes.

A pesar de sus nervios y las acciones de Alexander, la cantante Britney Spears describió su gran día con el actor como un “sueño” hecho realidad.

“¡El equipo que convirtió nuestra casa en literalmente un castillo de ensueño fue fantástico! La ceremonia fue un sueño y la fiesta aún mejor!!! Tanta gente increíble vino a nuestra boda y todavía estoy en shock!!!”.

¿Qué famosos asistieron a la boda de Britney Spears?

Britney también agradeció a algunos de sus amigos famosos que asistieron a la ceremonia, incluidas las "chicas enamoradas" Drew Barrymore y Selena Gomez, "quien por cierto es mucho más bonita en persona si eso es posible".

Luego, Britney Spears recreó el beso con Madonna en su boda y bailó "hasta la noche" con Paris Hilton antes de mostrar su agradecimiento a Donatella Versace, quien creó su vestido de novia personalizado, a la joyera Stephanie Gottlieb por diseñar los anillos de los recién casados, y a Charlotte y Sofia Tillbury por hacerlo. maquillaje.

La Verdad Noticias informa que, Spears y Asghari se conocieron en el set de su video musical "Slumber Party" en 2016 y se comprometieron en septiembre de 2021. Anunciaron en abril que esperaban a su primer hijo juntos, pero Spears lamentablemente abortó unas semanas después.

