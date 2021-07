Britney Spears suplica al juez, casi llorando, poner fin a la tutela de su padre

Britney Spears nuevamente es noticia tras pedir una vez más al juez poner fin a la tutela y al dominio que tiene sobre ella desde hace más de 13 años, tiempo que ella considera suficiente para retomar el control de todo, pues desde el 2008 no puede acceder a su dinero ni a nada de lo que le pertenece.

“Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y eso es suficiente” dijo en su discurso de 20 minutos a través de un enlace de video que tuvo lugar el pasado 23 de junio.

Jimie Spears administra las finanzas y la vida personal de la princesa del pop de 39 años de edad desde que tuvo un colapso público en 2008.

Varios artistas, incluyendo a Madonna, mostraron su apoyo a la cantante a través de redes sociales, así como millones de personas que se sumaron a la campaña #FreeBritney.

Britney Spears pide al juez cancelar la tutela de su padre

La cantante sufre todos lo

Durante el mensaje, se le veía muy afectada pues la cantante se detuvo algunas veces para recuperar el aliento, limpiarse las lágrimas y continuar. Explicó que el trato legal al que está sometida, la dejó “traumatizada y deprimida”.

“No estoy feliz. No puedo dormir, estoy tan enojada es una locura. Realmente creo que esta tutela es abusiva. Quiero un cambio, merezco un cambio”.

Cuando la cantante denunció que fue obligada a tener un DIU para no quedar embarazada, se desató la indignación en el mundo entero, pues no estaba pudiendo decidir absolutamente nada de su vida; no puede elegir el color de los nuevos gabinetes de la cocina.

¿Por qué Britney tiene tutela?

El padre de Britney posiblemente abusó de su poder

La preocupación por su salud mental llevó a su madre, Jimie Spears, a solicitar al tribunal ejercer la autoridad legal sobre su hija mayor desde 2008.

Britney Spears es noticia desde hace más de un año tras denunciar los abusos de los que es víctima por parte de su padre, quien afirma, ha abusado de la autoridad que tiene sobre ella.

