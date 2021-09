Britney Spears sorprende en Instagram al ritmo de Billie Eilish

Britney Spears anunció hace unas semanas el cierre de su cuenta de Instagram, pero ha regresado, y de la mejor manera, pues un video bailando una canción de Billie Eilish alegró el feed de sus fans.

Spears volvió a mostrar sus mejores movimientos de baile al ritmo de "Bad Guy" de Billie Eilish , pero es una nueva rutina.

La superestrella del pop de 39 años, que se comprometió hace unas semanas, publicó por primera vez un video de baile con la banda sonora del éxito No. 1 de Billboard Hot 100 de Eilish en junio de 2019.

El video de Britney Spears

La cantante aparece en el video en su cuenta oficial de Instagram donde también recreó su coreografía "I'm a Slave 4 U" de los MTV VMA de 2001 con una serpiente de peluche.

Ella estrenó la secuela dos años después, en julio de 2021. Y ahora, la cantante de "¡Ups! ... I Did It Again" nos da la tercera parte de su coreografía solo dos meses después de su última entrega.

“¡¡¡Esto fue filmado en julio !!!! ¿Te acuerdas de Bad Guy ???? Bueno, esta es la parte 3…. no ... no es el mismo baile !!! ¡¡¡Movimientos diferentes !!! " Ella subtituló el clip.

El compromiso de Billie Eilish

Spears se comprometió hace algunas semanas

Spears, quien recientemente celebró su compromiso con su novio Sam Asghari y luego desactivó su cuenta de Instagram , regresó a la plataforma de redes sociales una semana después el lunes (20 de septiembre).

No pudo contener su emoción y compartió algunas fotos que tomó durante una escapada a Palm Springs.

“Algunas tomas de mi escapada de fin de semana para celebrar mi compromiso con mi… santa m… PROMETIDO… ¡¡¡todavía no lo puedo creer !! No pude mantenerme alejada del gramo por mucho tiempo, así que ya he vuelto ”, subtituló Spears sus serias selfies.

