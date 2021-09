Britney Spears sorprende con sus mejores pasos al ritmo de Lenny Kravitz

Britney Spears está de regreso con sus legendarios vídeos de baile en Instagram donde se movió al ritmo de “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz deslumbrado con su destreza con una guitarra al aire.

“Esta soy yo después de aspirar mi sala de estar con esta bomba [...] Esta canción de Lenny Kravitz es divertida para bailar ¡por supuesto que mi letra favorita es I WAS BORN! Dios los bendiga a todos y no se olviden de estar agradecidos y decir sus oraciones amigos”, escribió.

El mismo día de su coreografía para la canción de Kravitz, que recordó mucho a sus pasos para su éxito "Toxic", Britney Spears sorprendió en Instagram al ritmo de Billie Eilish con otro look de crop top y shorts.

Britney Spears celebra su compromiso con Sam Asghari

Spears y Sam Asghari se comprometen tras años de relación

Como te informamos en La Verdad Noticias, el pasado 12 de septiembre Britney Spears se comprometió con Sam Ashgari enmedio de su pronta "liberación" de la tutela que su padre, Jamie Spears, tiene sobre ella desde hace 13 años.

En sus recientes publicaciones en Instagram, la princesa del pop celebró su compromiso con el entrenador personal de 27 años de edad: "Algunas fotos de mi escapada de fin de semana para celebrar mi compromiso", escribió.

"Todavía no lo puedo creer" ella subtituló la publicación. "No pude mantenerme alejado de Instagram por mucho tiempo, así que ya he vuelto. . . Psss los tomé en Palm Springs con extensiones de clip", agregó la cantante de 39 años en sus selfies.

¿Qué pasó con la tutela de Britney Spears?

Padre de Britney renuncia a su tutela

El pasado 12 de agosto, Jamie Spears renunció a la tutoría de Britney Spears después de 13 años controlando sus finanzas, música, vida personal e incluso salud reproductiva y decisiones médicas así como el movimiento #FreeBritney para exigir que finalice la tutela.

