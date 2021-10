Britney Spears siente que Jamie Lynn Spears la ha abandonado

En las últimas semanas, Britney Spears ha estado lanzado algunas supuestas críticas en contra de su familia en las redes sociales, esto durante la lucha para poner fin a su restrictiva tutela. Ahora, una fuente cercana a la cantante asegura que ella se siente totalmente abandonada por Jamie Lynn Spears, su hermana menor.

“Britney está muy, muy enojada y herida… Siente que Jamie Lynn la abandonó por completo y la defraudó en la pelea de su vida. Fueron mejores amigas, y el uno para el otro durante tanto tiempo”, declaró una fuente cercana a la superestrella pop en entrevista para E! News.

De ser muy cercanas, ahora es Jamie Lynn Spears quien le da la espalda a la cantante.

Asimismo, dicha persona asegura que la intérprete de ‘Toxic’ buscó apoyo en ella, pero no obtuvo respuesta alguna: “Ella pidió apoyo y siente que Jamie Lynn le dio la espalda y no pudo ser molestada, y eso fue muy molesto”. Hasta el momento, no se han obtenido declaraciones por parte de Britney Spears ni de su hermana.

Jamie Lynn Spears lanzará su libro

La hermana de Britney Spears recibió críticas en redes sociales por anunciar su nuevo libro.

La noticia de la continua ruptura entre las dos hermanas se produce después de que Jamie Lynn Spears anunciara que publicará ‘Memoir’, un libro para cerrar ciclos y que originalmente iba a tener como título ‘Things I Should Have Said’, el cual abordará cuestiones como la tutela de su hermana y el accidente que sufrió su hija en 2017.

“Sentí una fuerte convicción de compartir mi historia, pero había mucho trabajo personal y sanación que tenía que suceder antes de que pudiera compartir mi verdad de la manera adecuada”, compartió la actriz en Instagram.

La protagonista de la serie ‘Zoey 101’ añadió: “He pasado toda mi vida creyendo que tenía que fingir ser perfecto, incluso cuando no lo era, así que por primera vez me estoy abriendo sobre mi propia salud mental, porque este proceso me desafió a tener que ser dolorosamente honesta conmigo misma, y enfrentar muchas cosas difíciles, que normalmente hubiera pasado por alto, como me enseñaron a hacer”.

“Me debo a mí misma, a mi yo más joven y a mis hijas ser un ejemplo de que nunca debes editar tu verdad ni a ti mismo para complacer a nadie”, concluyó Jamie Lynn Spears, quien anunció que parte de las ganancias de su libro serán destinadas a ‘This Is My Brave’, una organización sin fines de lucro en pro de la salud mental.

¿Britney Spears se burla de su hermana?

Fans creen que la cantante le lanzó una indirecta a su hermana en Instagram.

Tal y como te informó La Verdad Noticias, la cantante Britney Spears anunció días después en Instagram que está considerando lanzar un libro propio en 2022 y ofreció varios títulos potenciales: “Estoy pensando en lanzar un libro el próximo año, pero tengo problemas para encontrar un título, así que tal vez mis fans puedan ayudar”.

La cantante sugirió llamar al libro ‘M-m, realmente no sé’ o ‘Realmente me importa lo que piense la gente’, lo cual provocó que varios de sus fanáticos creyeran que se trataba de un ataque indirecto a la publicación del libro de Jamie Lynn Spears.

