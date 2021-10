¿Britney Spears se retira? Comparte extensa y emotiva carta a sus fans

Britney Spears se convirtió en tema de conversación en las redes sociales desde que se dio a conocer que su padre Jamie Spears ya no era su tutor legal, puesto que ocupó durante los últimos 13 años. Ahora, la cantante se sincera e insinúa su retiro musical en una emotiva pero extensa carta compartida en su cuenta de Instagram.

La intérprete de ‘Toxic’ inició su escrito diciendo que su libertad era algo que esperaba desde hace varios años, aunque ahora teme equivocarse: “Seré honesta y diré que he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy, y ahora que está aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error”.

Asimismo, ella reveló que todo el tiempo fue engañada para conseguir su libertad, haciendo mención de presuntos chantajes: “Durante tantos años me dijeron que si tenía éxito en las cosas podría terminar y nunca lo hizo. Trabajé muy duro, pero ahora que está aquí y cada vez más cerca del final, estoy muy feliz pero aún hay muchas cosas que me asustan”.

La cantante pop abre su corazón una vez más frente a todos sus fanáticos.

Por otro lado, la cantante, quien recientemente agradeció al movimiento #FreeBritney por liberarla de la tutela, confesó que en los últimos meses ha sido víctima del acoso de la prensa, lo cual le ha preocupado, pues teme que pueda ocasionar un accidente en su intento por escapar de ellos.

“No me gusta que intenten asustarme y saltar como lo hacen... Es como si quisieran que haga una locura”, añadió Britney Spears.

¿“La princesa del pop” deja Estados Unidos?

Ahora que su padre ya no es su tutor, Britney Spears disfruta de su vida al lado del modelo Sam Asghari, quien es su prometido.

En un intento desesperado por pasar desapercibida, la hoy prometida de Sam Asghari asegura que no estará tanto tiempo en las redes sociales y que hará las cosas diferentes; incluso mencionó la posibilidad de mudarse a otro país. Asimismo, reveló que celebra la Navidad antes de tiempo para poder encontrar más alegría en su vida actual.

“Tengo miedo de hacer algo mal, así que no publicaré tanto en un mundo donde tenemos la libertad de ser libres” dijo la cantante para luego estallar por todo lo que ha vivido en la última década: “¡No he hecho nada para que me traten como lo he hecho durante los últimos 13 años! ¡Estoy disgustada con el sistema y desearía vivir en otro país!”.

Britney Spears se toma un descanso y amenaza a su familia

En dicha carta, Britney Spears asegura que a su familia le conviene que ella se quede callada.

Antes de finalizar, la cantante dijo que ha callado cosas, mismas que podrían resultar perjudiciales para su familia si estas son reveladas; recordemos que se ha dicho que ella podría dar una entrevista completa a Oprah Winfrey, pero aún no hay nada confirmado. Por último, dijo alejarse del negocio, lo cual es considerado por muchos como un retiro musical.

“¡Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista! Mientras tanto, me mantengo alejado del negocio que es todo lo que he conocido en toda mi vida… Dios los bendiga a todos”, finalizó Britney Spears.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales