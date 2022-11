Britney Spears se desnuda para Instagram y fans temen lo peor

Fans temen que la cantante no se encuentre bien emocionalmente tras el fin de su tutela.

Britney Spears se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por motivos relacionados a su carrera musical ni por cuestiones legales sino por compartir una nueva foto que reta a la estricta censura que existe en Instagram.

La fotografía nos deja ver a la cantante de 40 años de edad posar totalmente desnuda ante el lente de la cámara mientras espera que se llena la bañera para así poder disfrutar de un refrescante y relajante baño. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la foto llegó acompañada de un texto bastante explícito y sugerente.

La cantante se presumió desnuda desde la bañera y desató todo tipo de reacciones.

Tal y como se esperaba, la publicación de Instagram que ya figura entre las principales noticias de la farándula internacional no pasó desapercibida para sus seguidores y en menos de 24 horas superó los 1.3 millones de likes, además de que en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que sus fans le han dedicado.

Fans sospechan que Britney Spears necesita ayuda

Fans se preocupan por la cantante.

Algunos aseguran que ella está mal mientras que otros dicen que solo quiere llamar la atención.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Algunos fans de “La Princesa del Pop” aseguran que ella se encuentra emocionalmente mal mientras que otros sugieren que solamente comparte este tipo de publicaciones como un intento desesperado para llamar la atención.

“Chica, estás en Instagram no en un sitio para adultos”, “Ella está mal y nadie está haciendo nada”, “Otra foto de Britney desnuda, que necesidad”, “Lo que hace para llamar la atención” y “En verdad me preocupa, es obvio que no está bien de su salud mental” son algunos comentarios que se lee en Instagram y que La Verdad Noticias trae para ti.

Te puede interesar: Britney Spears y la atrevida foto al desnudo que ha dejado en shock a sus fans

¿Qué pasó con Britney Spears?

La cantante pasó los últimos trece años intentando poner fin a la estricta tutela de su padre.

Fue en septiembre del 2021 cuando Britney Spears celebró que su tutela llegó a su fin después de 13 años y tras una dura batalla legal en contra de su padre. Desde ese momento, la cantante se ha encargado de disfrutar su vida al lado de su prometido Sam Asghari mientras sus fans no pierden la esperanza de su tan esperado regreso musical.

Fotografías: Redes Sociales