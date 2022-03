Britney Spears revela que su hijo Jayden la "asusta" con este increíble talento

Britney Spears, de 40 años, no pudo evitar elogiar a sus hijos Sean Preston Federline, de 16, y Jayden James Federline, de 15, a quienes llamó "genios" en una publicación de Instagram del 24 de marzo. Britney, quien los comparte con su exesposo Kevin Federline, se entusiasmó con la habilidad musical de Jayden y reveló que "puede tocar jazz y, literalmente, cualquier cosa en el piano".

"Su don me asusta", escribió, señalando que después de ver Green Book, la película ganadora del Oscar sobre el pianista Don Shirley, Jayden una vez "se sentó e inmediatamente comenzó a tocar blues... Da miedo lo bueno que es".

La publicación de Instagram se produjo una semana después de que Britney, comprometida con Sam Asghari, compartiera un mensaje sobre ver a sus hijos madurar y convertirse en adolescentes independientes. Mientras señalaba cuánto había crecido su nuevo cachorro de pastor australiano, Sawyer, en las últimas semanas, bromeó: "Lo diré como cuando mis hijos crecieron... LITERALMENTE APESTA. Ya no me necesitan... ¡He llorado muchísimo por mis hijos y no estoy mintiendo!”.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en el pasado, Britney les dijo a sus fans que sus hijos, a quienes ella describió como" hombrecitos extremadamente independientes", prefieren permanecer fuera del centro de atención. Dado que sus hijos están "creciendo y quieren hacer sus propias cosas", la cantante reveló en septiembre pasado que ahora tiene que "pedirles permiso" antes de publicar cualquier imagen.

Me vuelve loca porque son tan altos y todavía están creciendo", reflexionó en una publicación de Instagram. "Hay muchas cosas que no puedo compartir con todos ustedes porque mis hijos son muy reservados, lo cual me encanta, pero les diré que ambos son extremadamente talentosos y estoy increíblemente bendecido de tener a estos dos hombrecitos en mi vida".

Sin embargo, eso no significa que Jayden y Sean sean demasiado geniales para pasar el rato con su madre. En marzo de 2021, Britney publicó una tierna foto de ella y los niños parados en un campo.

"Es una locura cómo pasa el tiempo... Mis hijos son tan grandes ahora", escribió Britney Spears junto al retrato familiar. "Lo sé... lo sé... ¡es muy difícil para cualquier mamá, especialmente una mamá con niños, verlos crecer tan rápido!".

