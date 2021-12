Britney Spears dijo en una publicación de Instagram el jueves que fue a terapia durante años en contra de su voluntad. La cantante tuvo una libertad limitada sobre su vida, carrera y finanzas durante más de una década hasta que su tutela ordenada por la corte fue cancelada el mes pasado.

En la publicación de Instagram, Spears realizó una parodia satírica haciéndose pasar por sus muchos terapeutas y escribió sobre las experiencias y celebró que su medicación funcionara en el pie de foto.

"Toda la terapia que he tenido que hacer en contra de mi voluntad... verme obligada a pagar y escuchar a las mujeres diciéndome cómo van a promover mi éxito... fue una alegría... no realmente", Britney Spears dijo. "¡¡¡10 horas al día, 7 días a la semana... no es mentira... en esta hermosa nación sería justo para mí dedicar mi vida a las parodias del maravilloso terapeuta!!!".

Britney Spears celebró sus 40 años en libertad

Britney Spears revela que se vio obligada a ir a terapia durante años.

Britney Spears celebró su cumpleaños número 40 el jueves, publicando varios Instagram sobre su nueva libertad. En una publicación, Spears dijo que solo se le permitió salir y divertirse dos veces durante su residencia de 250 espectáculos en Las Vegas.

"Creo que tendré que ponerme mis pequeños vestidos calientes todas las noches por el resto de mi vida para cubrir los gastos de trabajar para mi familia toda mi vida con solo las canciones antiguas permitidas", escribió.

El 12 de noviembre, un juez de Los Ángeles puso fin a la tutela ordenada por la corte de Spears, dando a la estrella del pop libertad sobre su vida, carrera y finanzas por primera vez en casi 14 años.

Britney Spears arremete contra su padre por la tutela

Antes del fallo, Spears dijo que su padre Jamie Spears, quien se desempeñó como su co-curador, y otros en su equipo de administración usaron la curatela para ser controlador y abusivo. A tal grado que el padre de Britney Spears habría espiado a su hija con micrófonos en su habitación.

"Creo que esta tutela es abusiva. No creo que pueda vivir una vida plena", dijo a la corte en junio. "Me siento en una pandilla, me siento intimidado y me siento solo. No debería estar en una tutela si puedo trabajar y proporcionar dinero y trabajar para mí y pagar a otras personas. No tiene sentido".

Jamie Spears disputó las acusaciones de su hija, pero apoyó su decisión de poner fin a la tutela. "Britney, a partir de hoy, es una mujer libre, y es una mujer independiente", dijo Matthew Rosengart, abogado de Spears, a una multitud que la vitoreaba el 12 de noviembre. "Y el resto, con su sistema de apoyo, dependerá de Britney".

La Verdad Noticias informa que, si bien Britney Spears está libre de su tutela, el tribunal abordará las mociones finales en las audiencias del 8 de diciembre y el 19 de enero.

