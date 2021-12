Britney Spears revela la verdad sobre entrevista más controversial de su carrera

Britney Spears tuvo otra de sus explosivas revelaciones en Instagram en un post ahora eliminado donde la cantante habló de la verdad detrás de su entrevista con Diane Sawyer y reveló que fue su padre quien la pusó en tan incómoda posición.

La ahora infame entrevista con Diane Sawyer ha sido recordada en redes sociales por el acoso a la príncesa del pop y las preguntas que parecían ataques, como sus cuestionamientos sobre sus hábitos de compras.

Este 2021, Britney Spears celebró sus 40 años independiente y comprometida, pero las cosas era muy diferentes en 2003 cuando su padre fungía como su agente publicitario y la prensa lanzaba ataques constantes a la famosa.

Britney Spears reacciona a entrevista con Sawyer

En un post eliminado, Britney agradeció a varios famosos que le han mandado regalos de cumpleaños pero recordó cuando Sawyer la entrevistó y cuestionó sus hábitos de compras.

"¿Es una adicción?", preguntó la periodista en 2003 y Britney respondió: "No, no creo que sea una adicción. Me hace feliz. ¡No, no es una adicción!". Ahora, la madre de dos envió un fuerte mensaje a Sawyer, quien la hizo llorar durante su entrevista.

"¿Nos atrevemos a olvidar la entrevista de Diane Sawyer en mi apartamento hace casi 20 años?", escribió. "¿Qué pasaba con el enfoque de 'estás equivocada'? Caray ... ¿Y hacerme llorar?", agregó.

"¡Me preguntó si tenía un problema con las compras! ¿Cuándo tuve un problema con las compras? ¿Cuando nunca salí de mi apartamento?". Y explicó que su padre y agentes la obligaron a dar la entrevista después de su ruptura con Justin Timberlake.

¿Quién es Diane Sawyer?

Diane Sawyer, conocida por ser reportera de política

Diane Sawyer es una periodista conocida por ser conductora en grandes cadenas televisivas y programas como ABC World News Tonight y Good Morning America, principalmente enfocada a la política y ahora, su entrevista con Britney.

"Viví en mi departamento durante un año y nunca hablé con nadie… mi gerente puso a esa mujer en mi casa y me hizo hablar con ella en la televisión nacional y me preguntó si tenía un problema con las compras", dijo Britney Spears en Instagram.

