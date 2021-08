Britney Spears acaba de publicar otra serie de fotos casi desnuda en su cuenta de Instagram, junto con una larga explicación sobre por qué pública este tipo de contenido.

La cuenta de Instagram de Spears ha estado menos filtrada que nunca en los últimos meses, con fotos reveladoras y largas leyendas que abordan su batalla de años de curatela contra su padre.

Hoy lunes sorprendió con otra media docena de fotos en topless. Spears posó en nada más que la parte de abajo de un bikini blanco y botas rojas hasta la rodilla.

En la leyenda adjunta, la madre de dos hijos, escribió:

"No conseguí un trabajo de senos en solo una semana... ni estoy embarazada... Tengo senos en estas fotos porque devoré comida".

Britney Spears hace fuerte declaración en Instagram

La hermosa cantante, Britney, declaró que quiere que los fanáticos comprendan sus pensamientos sobre exponer la piel, escribiendo que en el pasado se desnudó en el escenario durante sus shows y luego se molestaba al ver cómo se veía en las fotos.

"He tenido mil millones de programas en los que he hecho eso y, para mi horror, a veces no me veía tan bien y es vergonzoso como una mi%rda, pero en mi imaginación se sintió genial. Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo", dijo.

Britney Spears revela la fuerte razón de postear fotos sin ropa

Spears dijo que ahora está exponiendo su cuerpo porque: "nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera... desnuda".

"Soy una mujer... una bella mujer sensible y necesito mirarme en mi forma mas pura".

¿Qué le pasó a Britney?

¿Qué le pasó a Britney?

La cantante está librando una batalla por su libertad contra su padre por lo que terminó agradeciendo a sus fans por sus esfuerzos en el movimiento Free Britney, que ha destacado el maltrato que alega haber sufrido en el acuerdo de tutela en el que ha vivido desde 2008.

"Mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo", ella escribe.

La última publicación de Britney llega días después de que su padre, Jamie Spears, acordara renunciar como curador de su patrimonio, eventualmente.

A pesar del cambio radical, Jamie dijo que cree que alejarse no es lo mejor para su hija.

"De hecho, no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como curador del patrimonio... y es muy debatible si un cambio de curador en este momento sería lo mejor para la Sra. Spears", dijo el tribunal.

“Sin embargo, aun cuando el Sr. Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio continuo como su curador sería lo mejor para ella.

"Entonces, aunque debe impugnar esta petición injustificada para su remoción, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo curador".

La próxima audiencia del caso está programada para el 29 de septiembre.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.