Britney Spears responde al deseo de su madre Lynne de que ella "sea feliz".

Britney Spears le espetó a su madre, Lynne Spears, después de que la matriarca deseara que el ícono del pop "fuera feliz" después de años de confusión familiar.

“Hola… ¿¿Soy lo suficientemente feliz mamá???” la cantante de "I'm a Slave 4 U", de 40 años, subtituló un video de Instagram de ella besando a su esposo, Sam Asghari, mientras abordaba un avión privado con su cachorro el viernes.

Luego agregó: "¿Para qué sirve la charla seria? Tranquilícense señoras... estamos del mismo lado... ¿recuerdan?" El clip parecía ser una respuesta directa a los comentarios que Lynne, de 67 años, le hizo a un fotógrafo cuando salía de LAX la semana pasada.

Se le preguntó a la autora de "Through The Storm" si tenía "alguna palabra de sabiduría" para su hija mayor, y ella respondió: "Solo quiero que sea feliz". Sin embargo, Lynne no pareció ofenderse por la respuesta de Britney porque le "gustó" la publicación de Instagram.

La madre de tres hijos ha tratado de mostrar su apoyo en las redes sociales después de que la controvertida tutela de la firmante de "Stronger" finalmente terminara en noviembre de 2021.

Aunque no recibió una invitación para la boda de Britney el 9 de junio, Lynne comentó en una publicación de Instagram que la cantante de "Piece of Me" compartió de sus nupcias: "¡Tu boda es la boda de tus sueños! ¡Y tenerlo en tu casa lo hace tan sentimental y especial! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Te amo!".

Britney Spears permanece molesta con su madre y su familia

La cantante Britney Spears, mientras tanto, ha permanecido públicamente molesta con su madre y el resto de su familia, alegando que el consultor de Rodan and Fields fue Lynn “quien le dio [a su padre Jamie] la idea” para su tutela.

Poco después de que terminara la tutela, La Verdad Noticias informó que la cantante de "Toxic" se negó a dejar que su madre entrara en su casa de Los Ángeles cuando voló desde Louisiana para verla. Luego, en enero, Britney dijo en Instagram que debería haber "abofeteado" a su madre y su hermana, Jamie Lynn Spears, por el presunto maltrato hacia ella.

Afirmó con respecto a Lynne específicamente: “¡Mi mamá estaba tomando medicamentos para el dolor y apenas podía mantener una conversación en la casa porque ella y mi papá se separaron y ella estaba más arruinada que nada! La recuerdo sentada en el suelo en una conversación y nunca se levantó”.

