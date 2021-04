Britney Spears utilizó sus redes sociales para informarle a su séquito de seguidores que afortunadamente ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. De igual forma aprovechó la ocasión para desmentir los múltiples rumores que existen sobre la vacunación.

En un breve video, Britney Spears, de 39 años de edad, informó que ya había sido vacunada contra el coronavirus en su natal Estados Unidos. Dicha situación la tenía muy contenta y no dudó en expresarlo en los comentarios de su publicación en Instagram: “Recibí la vacuna contra el COVID-19 con gran éxito. Choca esos cinco”.

De acuerdo al video, la cantante acudió a un centro médico para vacunarse en compañía de su novio, el modelo y actor iraní Sam Asghari, quien también recibió la primera dosis del medicamento. Al parecer, ninguno de los dos tuvo complicaciones y entre ambos demostraron estar muy felices de estar parcialmente protegidos del COVID-19.

La noticia no pasó desapercibida para los fanáticos de la intérprete de ‘Baby, One More Time’, quienes a través de los comentarios la felicitaron por promover la vacunación contra la COVID-19. También señalaron el hecho de que se veía muy contenta estando junto a su amor.

Britney Spears desmiente rumores sobre la vacuna

Britney Spears da mensaje sobre la vacuna anti-COVID.

De igual modo, Britney Spears desmintió aquellos rumores que circulan en redes sociales, los cuales aseguran que ponerse la vacuna contra la COVID-19 es un proceso muy doloroso. Por tal motivo, la cantante señaló que ella no sintió nada, dando a entender que dichas suposiciones son una vil mentira.

“Está bien, la gente en Internet dijo que era muy, muy malo, era como una bala atravesando tu brazo. No fue nada. No sentí nada. Estoy bien y espero seguir estando bien”, declaró Britney Spears en su video para Instagram, el cual ya ha logrado superar los 534 mil likes. Para estar enterado de novedades sobre "La Princesa del Pop", no dejes de leer La Verdad Noticias.

Fotografías: Instagram