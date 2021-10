Britney Spears quiere vivir en otro país, está enojada con Estados Unidos

Britney Spears les está dando a los fanáticos una actualización en medio de los cambios en su tutela de 13 años y dice que no es feliz viviendo en Estados Unidos.

Desde 2008, el padre de la cantante de 39 años, Jamie, había supervisado su tutela hasta finales de septiembre, cuando la jueza Brenda Penny lo suspendió de su cargo después de que la estrella lanzara acusaciones de comportamiento opresivo en su contra.

Ahora, Spears ha recurrido a Instagram para compartir sus reflexiones recientes sobre su vida junto a una foto de un árbol de Navidad, que parece estar instalado en su casa.

"Seré honesta y diré que he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy ... ¡y ahora que está aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error". Comenzó en el pie de foto extenso que "durante tantos años, siempre me dijeron que si tenía éxito en las cosas, podría terminar y nunca lo hizo."

Britney se mostró feliz pero temerosa

La estrella dijo que "trabajó muy duro" y está "muy feliz" de que su situación de tutela esté cambiando, pero señaló "hay muchas cosas que me asustan".

"Los paparazzi corren a través de los árboles y salen a la carretera cuando conduzco a casa y es espeluznante" Ella explicó.

"Y tengo que conducir por una escuela primaria... los niños son un gran problema. No me gusta que intenten asustarme y saltar como lo hacen... es como si quieres que haga algo loco".

Ella se hizo eco de que tiene "miedo de hacer algo mal". La estrella luego dijo que "comenzó a experimentar" la libertad cuando le entregaron las llaves de su auto hace solo cuatro meses después de 13 años.

"No he hecho nada para que me traten como lo he hecho durante los últimos 13 años" Spears dijo antes de criticar al sistema de justicia estadounidense: "Estoy disgustada con el sistema y desearía vivir en otro país".

La cantante de "Toxic" también reveló el significado del árbol de Navidad que aparece en su publicación. Ella está celebrando la festividad "muy temprano" este año.

"Creo que cualquier razón para encontrar más alegría en la vida es una buena idea... y no es ningún secreto que he pasado por eso en el pasado... así que podría tener que hacer las cosas un poco diferente a partir de ahora" ella continuó.

"Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista"

Luego vino otra revelación significativa, ya que la estrella dijo que "mientras tanto ... me mantendré alejada del negocio".

¿Qué es BreeBritney?

Movimiento Free Britney (o #FreeBritney)

El Movimiento Free Britney (o #FreeBritney) es un movimiento social en apoyo a la cantante estadounidense Britney Spears por el caso judicial concerniente a su tutela, que empezó en 2008.

