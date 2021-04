Britney Spears publicó foto junto a su ex Justin Timberlake después de la polémica

Britney Spears celebró el cumpleaños de su hermana Jamie Lynn con una foto retro con su ex, Justin Timberlake. La publicación del viernes por la noche llega dos meses después de que el artista de "Man of the Woods" se disculpara con Spears por contribuir a su imagen pública menguante durante los primeros años.

"¡Feliz cumpleaños tardío a esta hermosa alma!" Britney, de 39 años, escribió en la leyenda de la publicación, que muestra a Spears, Timberlake, de 40, y otra mujer rodeando a un joven Jamie Lynn, quien cumplió 30 el domingo 4 de abril.

"¡¡¡Te amo tanto y maldita sea, desearía ser tan inteligente como tú a los 30!!!", continuó Spears.

“Es extraño decir que yo era básicamente tu mamá cuando eras más joven y sí, todavía soy mayor, ¡pero tu alma es y siempre ha sido sabia!", relató la cantante.

Britney compartió una foto junto a su famoso ex, para festejar el cumpleaños de su hermana menor/Foto: Instagram

"Estoy verdadera y genuinamente inspirada por tu camino y la vida que has creado para tus hermosos hijos y estoy tan jodidamente orgullosa de llamar a alguien tan hermosa por dentro como tú, mi hermana", agregó.

Spears continuó elogiando la fuerza de Jamie Lynn, recordando a su hermana pequeña superándola con los movimientos de lucha libre cuando eran niños.

“¡¡¡Ojalá fuera tan fuerte como tú y feliz cumpleaños!!!!”, concluyó.

Fans intrigados por la foto de Britney Spears con Justin

Los fanáticos inmediatamente tomaron nota de la elección de la foto, y uno comentó: "Qué imagen más extraña para elegir". Otro agregó: “Es Britney & Justin en la esquina derecha para mí. Me alegro de que eligiera esta imagen. Ahora que alguien investigue".

Spears y Timberlake fueron uno de los noviazgos más importantes a finales de los 90s/Foto: Hola

Otros ni siquiera creen que Spears publicó la dedicatoria del cumpleaños, haciéndose eco del ex artista de maquillaje Billy Brasfield, quien afirma que la cantante sureña le dijo que no tenía control sobre ciertas publicaciones.

Sin embargo, su equipo de trabajo le dijo recientemente al medio PageSix que la estrella tiene el control de sus propias cuentas de redes sociales.

En febrero, el cantante Justin Timberlake publicó un extenso mensaje en Instagram, reconociendo su "ignorancia" sobre el tratamiento mediático de Spears luego de su ruptura con la cantante de "Toxic", después del lanzamiento del documental "Framing Britney Spears".

También se refirió a la cobertura que rodeó su actuación en el Super Bowl de 2004 con Janet Jackson, en la que se mostró una parte privada de la artista. ¿Crees que la cantante Britney Spears ya perdonó a su ex novio? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

