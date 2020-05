Britney Spears publica playlist con todas sus canciones favoritas ¡Conócelas!

Britney Spears publica playlist con todas sus canciones favoritas ¡Conocelas!

Britney Spears fascinó a sus fans con una playlist especial que contiene sus canciones favoritas de la música pop del 2000, e incluye a artistas como NSYNC y Christina Aguilera.

La princesa del pop, Britney Spears se está apoderando de la lista de reproducción I MISS Y2K de Apple Music, en la que reveló las 30 mejores canciones que fueron estrenadas hace 20 años, con temas de los artistas Christina Aguilera, Justin Timberlake, Mariah Carey y más.

"No puedo creer que hayan pasado 20 años desde que salieron muchas de estas canciones", dijo Britney Spears a Apple Music, según un comunicado de prensa. "Para mí, estas canciones me recuerdan el período de tiempo en que salió “Oops! I did again”, un momento especial para mí. Espero que las amen como yo".

La cantante de 38 años inició la lista de reproducción con "Always Be My Baby" de Carey, que Spears le dijo a Apple Music que es "una de mis favoritas para ella"; "Mariah es una de las principales razones por las que comencé a cantar ... es simplemente increíble", agregó la cantante.

Britney Spears también incluyó "What a Girl wants" de Christina Aguilera, aunque según los rumores, ambas cantantes pasaron gran parte del 2000 como rivales, pues ambas comenzaron su carrera en su infancia en The Mickey Mouse Club antes de entrar en la escena de la música pop a fines de los 90 y pasaron los años negando su rivalidad.

También en la lista está "Crazy in Love" de Beyoncé, una canción que "realmente me da ganas de bailar", dijo Spears, "¿Quién mejor para hacerte querer bailar que Beyoncé?", agregó.

Además, Britney Spears incluyó en la lista de reproducción la canción de Dixie Chicks, "Cowboy Take Me Away"; que la cantante eligió porque, "¡Esta canción me hace pensar en estar afuera y enamorarme!”.

Justin Timberlake y Britney Spears se convierten en la power couple de los 90´s

Además, la canción de NSYNC, "It's Gonna Be Me" también aparece en la lista de reproducción de Britney Spears, quien tuvo un romance con el integrante de la banda, Justin Timberlake por tres años antes de separarse en 2002.

Britney Spears celebra 20 años de carrera

A principios de este mes, Britney Spears celebró el 20 aniversario de su segundo álbum, “Oops! I did again” con un nostálgico video de Instagram creado por un fan.

Su publicación en Instagram presentaba una compilación de vídeos de videos musicales de Spears y entrevistas que hizo mientras hacía y promocionaba el álbum.

"Gracias a quien sea que haya hecho esto ... ... casi se me cae el teléfono. ¡No lo esperaba!" Spears escribió junto al video. “¡20 años desde este álbum, la anticipación y las mariposas que sentí que antes de que saliera estaban locas ¡Todas mis expectativas fueron superadas! ”

"Y todo gracias a ustedes, gracias por seguir conmigo y crecer conmigo ”, continuó Spears, “Soy una chica con suerte. Dios los bendiga y gracias a todos”.

Hace 15 años, “Oops! I did again”, tuvo el récord de ventas más grande para un álbum de una artista femenina, debutando en la cima del Billboard 200 y vendiendo 1.319.000 copias en su primera semana, según Billboard. “25” de Adele rompió el récord de Britney Spears en 2015.

El álbum también tiene la séptima semana de ventas más grande entre los álbumes de EE. UU. Y la segunda entre sets de mujeres desde que Nielson Music / MRC Data comenzó a rastrear los datos de ventas en 1991.