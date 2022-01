Britney Spears pública desnudo en Instagram y habla sobre 'Free Woman Energy'

Britney Spears dejó atrás su batalla por la tutela y ahora disfruta de su independencia. La alegría que siente se puede ver si hace clic en sus publicaciones en las redes sociales. Spears causó un gran revuelo cuando recientemente publicó fotos de ella desnuda en Instagram.

Britney Spears declara que tiene 'energía de mujer libre'

Spears celebró su independencia con dos fotos de desnudos en Instagram. Ella subtituló las fotos escribiendo: "La energía libre de la mujer nunca se ha sentido mejor". Las imágenes son un poco picantes, pero si decides visitar su página, no verás desnudez completa. Spears cubrió sus partes traviesas con un corazón y una flor. La foto recibió muchos me gusta de sus fans.

En la primera imagen, Spears posa en lo que parece ser el vestidor de su casa. En la segunda foto, ella está en la misma área, pero le da a la cámara una mirada intensa. Parece estar diciéndoles a sus enemigos que ha vuelto y está mejor que nunca. También parece estar enviando el mensaje de que nadie puede decirle qué hacer ahora. Spears siguió las fotos de desnudos con algunas fotos de ella en bikini rosa. Ella dice que este es el primer bikini de cintura alta que ha tenido.

Tutela de Britney Spears

La tutela de Spears terminó en noviembre de 2021. Sin embargo, según su abogado, todavía tiene una "red de seguridad" financiera en su lugar (a través de Associated Press ). Spears, que no asistió a la audiencia judicial, compartió su alegría en Twitter después de que se tomó la decisión. Recibió el apoyo de muchas personas en la industria del entretenimiento, incluida Lady Gaga .

"Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura", publicó Spears. “¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día de mi vida... alabado sea el Señor ... ¿puedo obtener un amén ???? #FreedBritney ".

Después de que terminó la tutela, Britney Spears recurrió a las redes sociales para seguir agradeciendo a sus fans y para hacer un baile de celebración. Ella eligió bailar en su casa con canciones de Madonna. Spears también reveló a sus fans en Instagram que tomó su primera copa de vino tinto en 13 años.

“Estoy seguro de que se ve raro, yo bailo tanto a @madonna... lo veo ... es como si no lo estuviera intentando tanto como si me estuviera complaciendo ... bueno, eso es exactamente lo que su música me hace!!! Quiero decir, ¡tomé mi primera copa de vino tinto el fin de semana pasado! He esperado 13 años... ¡¡¡ya es suficiente !!! " escribió Spears.

¿Qué sigue para Britney Spears?

Spears se casará con su novio de mucho tiempo, Sam Asghari. Se conocieron en 2016 en el set de su video musical para "Slumber Party". Jugó con su interés amoroso. El entrenador personal dice que se enamoró de él cuando conoció al cantante.

"Estaba emocionado de poder conocer a uno de los artistas más grandes de todos los tiempos", dijo Asghari a Men's Health durante una entrevista en 2018. "Tenía mariposas".

Entre toma y toma, Asghari trató de llamar la atención de Spears bromeando con ella. “Ella dijo: 'Hola, soy Britney' y yo dije: 'Lo siento. ¿Cuál es tu nombre? Otra vez? Traté de ser gracioso. No creo que nadie lo haya entendido".

