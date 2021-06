Britney Spears presenta documentos legales para poner fin a su tutela

Durante su testimonio del 23 de junio, Britney Spears, de 39 años, exigió el fin de la tutela de 13 años, calificándola de "abusiva" y que todos los involucrados, incluidos su gerente y su padre Jamie Spears, de 68 años, deberían ser encarcelados.

Fue la primera vez que Britney se dirigió públicamente a la tutela. “Se siente aliviada de haber podido finalmente decir su verdad. Ama mucho a su familia y quiere protegerlos, pero al mismo tiempo, está lista para liberarse de ellos", dijo una fuente cercana a la cantante.

Britney "se siente como una niña que nunca ha podido crecer, y finalmente tiene la oportunidad de tomar el control de su vida", reveló la fuente a HollywoodLife. "Una vez que lo haga, Britney siente pod´ra comenzar a reconstruir los lazos con su familia", agregó la fuente.

"No estoy feliz. No puedo dormir Estoy tan enojada, es una locura. Y estoy deprimida”, dijo Britney durante su testimonio. Durante la audiencia, detalló su vida bajo la tutela y le dijo a la jueza Brenda Penny que ella "realmente creo que esta tutela es abusiva".

Britney Spears quiere demandar a su familia

Britney Spears quiere demandar a su familia.

Ella comparó a su padre con un "traficante sexual" y que a él "le encantaba" tener el control sobre ella. También dijo que "quiero demandar a mi familia para ser totalmente honesta contigo" y que cree que su equipo de gestión "debería estar en la cárcel".

“Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada”, dijo Britney. “Este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos. Me dijeron en este momento en la tutela que no puedo casarme y tener un bebé".

Como infromamos en La Verdad Noticias, después del testimonio de Britney Spears, fanáticos, amigos y ex parejas acudieron en su defensa y exigieron que la liberaran de su tutela. Su padre emitió un comunicado. "Lamento ver a mi hija sufrir tanto”, se lee en el comunicado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!