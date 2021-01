¿Britney Spears prepara nuevo álbum junto a su guapo novio Sam Asghari?/Foto: Youtube

La ganadora del Grammy, Britney Spears y su novio Sam Asghari posaron para la portada del "álbum falso" de la cantante el martes.

La atribulada estrella del pop de 39 años, que cuenta con 132,2 millones de seguidores en las redes sociales, subtituló el complemento: "@samasghari y yo vamos a lanzar un álbum y esta será la portada... Producida por @drdre ... #bromeando!"

Britney no ha lanzado un disco completo desde su noveno álbum de estudio Glory en 2016. El 4 de diciembre, Spears lanzó Matches, una pista inédita de los Backstreet Boys, a la que agregó su voz en 2017.

Y el equipo de la rubia nacida en Mississippi sacó la compilación Oops! ... I Did It Again (Remixes and B-Sides) el 26 de septiembre, que ella no promocionó.

Britney Spears no estrenará más música por ahora

2021 marca el decimotercer año de la tutela de Britney bajo su padre Jamie, con quien todavía está luchando en la corte.

Spears pasa gran parte de su prolongada pausa profesional bailando sola dentro de su mansión de cinco habitaciones de $7.4 millones en Thousand Oaks.

La madre divorciada de dos hijos se ha centrado en su salud desde la cancelación en enero de 2019 de su residencia Dominion en Las Vegas.

Britney Spears recibe mucho apoyo del entrenador físico de 26 años, con quien comenzó a salir poco después de octubre de 2016 cuando lo eligió como su interés amoroso en su video musical Slumber Party.

#FreeBritney: 2021 marca el decimotercer año de tutela de Britney bajo su padre separado Jamie, con quien todavía está luchando en la corte.

Los fieles seguidores de Britney se emocionaron mucho los el supuesto álbum, aunque en realidad todo fue una broma de la cantante en su cuenta de Instagram. Donde comparte un poco de su vida y sus candentes bailes.

Ahora que Britney ha estado alejada de los escenarios ha estado pasando más tiempo con su novio, con quien lleva varios años/Foto: Publimetro

¿Te gustaría que Britney Spears finalmente lanzara un nuevo álbum? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

