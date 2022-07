Britney Spears preocupa a sus fans por culpa de esta polémica fotografía

Algunos fans temen que la situación que vivió con su padre se esté volviendo a repetir, ahora con su esposo.

Britney Spears causó controversia al compartir una serie de nuevas fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales se presume sin sostén desde su habitación en Londres, Inglaterra. Sin embargo, dicha publicación despertó la preocupación de sus fieles fanáticos.

En las imágenes podemos ver a la cantante estadounidense posar sin pena alguna frente al lente de la cámara con los senos al descubierto y luciendo un pequeño calzón verde de estilo animal print. No obstante, el detalle que llamó la atención a más de uno es que tenía la mirada perdida e incluso hay quien asegura que estuvo llorando minutos antes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la intérprete de éxitos como ‘Toxic’, I'm Slave 4 U’ y ‘Baby One More Time’ se presume desnuda en Instagram. De hecho, es bien sabido que ella celebró la revocación de la tutela de su padre posando sin ropa en una atrevida publicación que se hizo viral en redes sociales.

Fans de Britney Spears están preocupados

Algunos fans temen por la salud mental de "La princesa del pop".

Tal y como te mencionamos anteriormente, la mirada perdida y llorosa de Britney Spears despertó la preocupación de sus fieles fanáticos, quienes aseguran que ella no se encuentra bien de salud y piden que le presten más atención. Incluso, hay quien teme que la tortura que sufrió al lado de su padre se esté repitiendo ahora con su esposo.

“¿Estás bien? Siento que algo está mal”, “Mira esos ojos, si miras fijamentes puedes ver lo rota y triste que está”, “#FreeBritney”, “Ella en realidad necesita ayuda”, “Reinventate, saca música o haz algo, no más fotos desnudas” y “Ojalá y Sam no sea igual de malo que su papá” son algunos de los comentarios que recibió ‘La princesa del pop’ en Instagram.

¿Cuál es la polémica de Britney Spears?

La cantante estuvo 13 años bajo la tutela de su padre, lo cual fue considerado por ella misma como un verdadero infierno.

La Verdad Noticias te informó en septiembre del año pasado que Jamie Spears perdía la tutela de Britney Spears que tuvo durante los últimos 13 años, mismo tiempo en el que la cantante batalló para quitarle ese cargo a su padre, a quien acusó de cometer abusos de poder en su contra. Ahora, ella disfruta de su libertad al lado de su esposo Sam Asghari.

