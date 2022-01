Britney Spears pidió perdón a Justin Timberlake con esta canción

Jamie Lynn de nueva cuenta habló sobre su hermana, Britney en una entrevista pero en esta ocasión reveló que Everytime fue la canción con la que le pidión perdón a su ex novio Justin Timberlake.

"Me entran ganas de llorar porque pienso en la forma en que le rompieron el corazón. Mi hermana fue brillante y creativa: eligió una melodía con el piano y se puso a escribir el tema. Es descorazonador porque él tenía su canción y ella la suya", agregó Jamie Lynn.

El rompimiento de Britney y Justin fue uno de los acontecimientos más recordados por la prensa de Hollywood ya que fue una de las parejas más queridas en el marco del 2002.

Jamie Lynn revela que Britney escribió Everytime para Justin

La joven Jamie Lynn mencionó que fue un momento muy impactante en su hogar y que ella también se ponía triste de ver a su hermana llorando por Justin.

"Estaba muy triste, obviamente porque mi hermana lo estaba. Pero también porque me di cuenta por primera vez que quizá no lo sabía todo sobre la relación. ¿Por qué iban a contarme esas cosas a mí? Me querían proteger".

¿Qué dijo Britney Spears sobre su hermana?

Recientemente Britney Spears alzó la voz para desmentir lo que su hermana había escrito en su libro y dejó en claro que muchas cosas eran mentira y que quiere hacer dinero a costa de ella.

"Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control y ella nunca estuvo cerca de mi en ese momento", declaró.

