Britney Spears pide perdón a Selena Gomez por esta razón

“Déjenme aclarar el que haya compartido mis creencias sobre las mujeres que juzgan a otras mujeres por su derecho a expresarse a sí mismas. Lo que dije no tenía nada que ver con nadie en específico.

Era claramente un tema con el que todas las mujeres hemos tenido que lidiar”, escribió Britney Spears en una nueva publicación en su cuenta de Instagram para dar respuesta a la polémica que se armó porque, en un mensaje anterior, parecía haber señalado a Selena Gomez de hipócrita.

¿No les encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan de sus creencias sobre no mostrar sus cuerpos en Instagram?.

Dicen que eso es algo que ellas no harían nunca, y sin embargo, esas mismas mujeres son las que consiguen que se hagan videos de cuatro millones de dólares sobre chupar y lamer helados caseros", escribió la cantante de 40 años en una reciente publicación, lo que hizo que los fans consideraran que hacía referencia directa a la Selena, quien grabó el tema y video Ice Cream junto al grupo coreano BlackPink en 2020.

Sin embargo, Britney Spears publicó el que hasta ahora es uno de sus textos más elocuentes para explicar la situación y señalar el verdadero origen de su reflexión, así como para disculparse con Selena Gomez, en caso de haberla molestado.

“Miren, yo ya tengo una larga historia en la música. Haciendo referencia a los días en que era más joven y era discriminada duramente. Los hombres en las entrevistas discutían sobre mis pechos en la televisión en vivo o mostraban mi diafragma y mi piel. Si alguien sabe cómo se siente que te juzguen, estoy segura de que Selena ha atravesado algo muy similar”, explicó Britney.

“Y sobre lo que yo estaba hablando era el video de Milkshake de Kelis, en el que las mujeres finalmente estaban sacudiendo sus traseros. Ése fue un momento en la historia en el que la gente despertó al hecho (de) llevar las cosas al límite pues expresarse uno mismo se volvió explícito. Miles de personas se ofendieron. Yo empodero a las mujeres a expresarse con sus cuerpos como decidan hacerlo. Y muchas artistas que tenían videos con presupuestos millonarios y eran conocidas dijeron mierda sobre ella, cuando ella era una artista nueva tratando de hacerla”, argumentó la intérprete de Toxic.

Britney se disculpa con Selena: 'Ni siquiera vi el video de Ice Cream'

“Me disculpo por mi ignorancia, pero ni siquiera vi el video de Ice Cream que Selena Gomez, a quien genuinamente admiro y por quien tengo mucho respeto, hizo. OK, tal vez no soy parte de la gente que está in” reconoció la cantante, dejando ver que no está muy actualizada con respecto a la música que consume, ya que la canción de Kelis es del año 2003.

Britney contó que mientras grababa sus videos escuchó un remix de la canción Milkshake que le recordó la época en la que ella también era juzgada por la ropa que se ponía y ése fue el origen de su comentario, el que nada tenía que ver con Selena Gomez, a quien –en seguida– le dedicó un emotivo mensaje.

“En cuanto a la hermosa reina Gomez, me sorprendió el día de mi boda y yo estaba asombrada con ella. La hice de DJ durante cinco minutos como una idiota y toqué mi canción favorita de ella, Bad liar fuerte en la pista de baile como una fan de seis años y canté mi canción favorita con ella y de verdad quería pellizcarme.

“Quisiera decirle a Selena, que probablemente no está al tanto de estas noticias basura, que su música me ha ayudado muchísimo y gracias de nuevo por hacer mis sueños realidad al venir a mi boda. Eres una persona que siempre quise conocer y mi sueño se hizo realidad y nunca lo olvidaré”, aseguró.

Britney Spears envía un contudente mensaje a las mujeres

“Y mientras escribo todo esto y ella probablemente no está al tanto de todo este tema sin sentido, quisiera decirle a las mujeres que se apoyen unas a otras. Estamos juntas en esto, la vida es muy corta para ser criticonas. Mujeres, levántense unas a otras más alto para inspirarnos unas a otras. Nunca juzguen a las demás por la forma en que se expresan con sus cuerpos. Reconocer nuestras propias inseguridades ante lo que hacen los demás simplemente los derrota”, añadió Britney.

Para concluir con su explicación, Britney Spears aseguró que en los momentos de inseguridad alimentados, en gran medida, por los juicios que los medios siempre han hecho sobre ella, pudo encontrar energía creativa.

“A través del dolor de alguien por sentirse demasiado gordo, demasiado pequeño, demasiado alto, demasiado bajo, desconsolado o acosado, todos crean su propia forma de expresarse a sí mismos. Y lo hacen porque en esos momentos encuentran su verdadero ser interior y es ahí cuando se crea el mejor arte”, concluyó.

