Britney Spears no apoya el nuevo documental de Netflix sobre su tutela, "Britney vs Spears", según supo el medio estadounidense Page Six. "Este es otro documental no autorizado sin su bendición o participación", reveló una fuente en exclusiva el miércoles.

Netflix acaba de lanzar el tráiler del próximo documental, que saldrá el 28 de septiembre, que busca explorar la batalla de 13 años de tutela de la estrella mundial del pop. "Nadie hablaría. Hasta que lo hicieron", se puede escuchar a un narrador diciendo en el clip.

La cineasta Erin Lee Carr, quien dirigió "Britney vs Spears", dijo en una entrevista con Los Angeles Times publicada el miércoles que trató de conseguir a Spears, de 39 años, para el proyecto.

¿El director del documental trató de contactar a Britney?

Empeoran las condiciones para los migrantes haitianos en la frontera de Texas.

"Siempre esperé y soñé y deseé y oré a los dioses del documental", dijo. "Traté de contactarla repetidamente. Pero tuve que sentarme con el entendimiento de que era poco probable que alguna vez sucediera", dijo Car sobre su acercamiento a Britney Spears

Carr dijo que incluso le envió una carta a la cantante de "Overprotected" y tiene "razones para creer que pudo leerla", pero agregó: "Creo que se está enfocando en su nuevo novio". Lo anterior porque Britney Spears y Sam Asghari están comprometidos tras años de noviazgo.

Además, La Verdad Noticias informa que, es ampliamente conocido que la cantante no es fanática de tener los momentos más traumáticos de su vida reproducidos en pantalla.

Britney Spears no puede ver documentales sobre ella

Britney Spears no apoya el documental que Netflix está haciendo sobre ella.

Después de que el desgarrador documental de FX / New York Times, "Framing Britney Spears", salió en febrero, un informante nos dijo que Spears apenas podía verlo al principio. "Ella ha elegido no verla porque está harta de la tutela", dijo una fuente. Incluso, se rumora que Britney Spears lloró por varios días después del estreno de su documental.

Sin embargo, después de que pasaron unos días, nos enteramos de que Spears finalmente capturó algunas escenas, que una fuente nos dijo que la dejaron sintiéndose "emocional".

"Hay partes de la película que fueron demasiado difíciles y emocionales para que ella las viera: las escenas que describen los momentos más difíciles de su vida, el implacable circo mediático y el duro enfoque en ella como una madre joven", dijo un informante.

Carr le dijo al LA Times que tomó "la decisión creativa" de no utilizar las "mismas imágenes" que Spears encontró traumatizantes. "Los incidentes que ocurrieron en 2007 durante uno de los episodios en el hospital, nunca los vas a ver", dijo el cineasta. Mientras tanto, los problemas de tutela de Spears todavía se están desarrollando en la vida real.

Su abogado, Mathew Rosengart, presentó nuevos documentos judiciales el miércoles, explicando además a la corte por qué el padre de Britney Spears, Jamie Spears, debería ser removido como su tutor de inmediato. La próxima audiencia en este caso está programada para el 29 de septiembre, un día después del estreno del documental de Netflix.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.