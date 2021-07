Britney Spears "ni siquiera está cerca" de revelar todo sobre su familia

Britney Spears todavía tiene mucho que compartir sobre su tutela. La estrella del pop dijo que "ni siquiera estaba cerca" de terminar de contar su historia en medio de su batalla legal contra su padre y co-conservador Jamie en una publicación de Instagram el martes 20 de julio.

La cantante de "Womanizer" compartió una imagen de bloques que deletreaba el mensaje "un día a la vez" y reflexionaba sobre cómo seguir adelante, "Así que dije 'la vida continúa' en una de mis publicaciones recientes, pero siempre es más fácil decirlo que hacerlo".

"Eso fue lo que sentí [...] pero creo que todos sabemos que nunca podré dejarlo ir y seguir adelante por completo hasta que haya dicho todo lo que necesitaba decir", dijo Britney Spears semanas después de las 5 confesiones impactantes en juicio contra su padre.

Britney Spears quiere terminar su tutela

Fans lanzan campaña "FreeBritney" para pedir el fin de su tutela

La estrella del pop se ha vuelto más vocal sobre la tutela que ha dictado su vida durante los últimos 13 años, y en junio dio un testimonio desgarrador en la corte que pidió poner fin al arreglo legal "abusivo".

“Solo quiero que me devuelvan la vida”, le dijo a un juez, relatando todas las formas en que ha sido despojada de su autonomía que te compartimos a profundidad en La Verdad Noticias, incluida la prohibición a retirar un dispositivo DIU de su cuerpo.

En su segunda audiencia judicial este mes, Britney Spears dijo que quería acusar a su padre de "abuso de la tutela" y explicó: "A mi familia nunca le importó". Durante esa audiencia, a la estrella se le otorgó el derecho de elegir a Mathew Rosengart como su abogado.

El nuevo abogado de Britney Spears confirmó a los periodistas que se está "moviendo agresivamente" para destituir a Jamie como tutor "a menos que renuncie primero". Fuera de la sala del tribunal, también se ha vuelto cada vez más vocal sobre la tutela en redes sociales.

¿Britney Spears habla contra su hermana?

Britney Spears critica a su hermana por interpretar su música

Britney Spears mandó indirecta a su hermana en Instagram y a su madre Lynne: en su publicación criticó a "personas más cercanas" a ella que tuvieron el "descaro de decir algo" sobre su situación en un momento oportuno, pero sin brindar ayuda cuando la necesitaba.

Sus fanáticos asumieron que era Jamie Lynn Spears, ya que el mensaje llegó después de que ella rompió su silencio sobre la tutela. Si bien Britney no nombró a nadie en ese mensaje, sí criticó a su hermana por realizar versiones remix de sus canciones sin su permiso.

"No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado mis canciones para hacer remixes", escribió la estrella del pop. “Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente”, dijo Britney Spears.

