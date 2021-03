Britney Spears muestra en una adorable foto lo mucho que han cambiado sus hijos

¡Los hijos de la estrella del pop Britney Spears son oficialmente más altos que ella! La princesa del pop compartió una foto de sus dos hijos, Sean y Jayden Federline, de pie con ella en un campo el lunes.

En la leyenda, escribió que es "tan loco cómo pasa el tiempo". Sean ahora tiene 15 años y Jayden 14. "Mis chicos son tan grandes ahora", escribió. "Tengo mucha suerte porque mis dos bebés son tan caballerosos y amables que debo haber hecho algo bien".

Añadió que últimamente no ha publicado fotos de ellos porque "están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente".

"Pero salí de mi camino para hacer esta genial edición y adivinen qué... ¡¡Finalmente me dejaron publicarla!!" ella añadió. "Ahora ya no me siento excluida".

Spears comparte a Sean y Jayden con su segundo ex marido, Kevin Federline. Los dos estuvieron casados entre 2004 y 2007.

Britney Spears disfruta ser madre

Como mencionó, Britney Spears no comparte muchas fotos de sus dos hijos; Antes de la publicación del lunes, la foto más reciente en su Instagram de ellos era de 2018.

Ese mismo año, compartió fotos de ellos desayunando juntos en su lugar favorito. En esa foto, cuando Sean tenía 12 años y Jayden 11, ella dijo que eran oficialmente "más grandes" que ella.

Spears ha sido abierta sobre lo mucho que le encanta ser madre a lo largo de los años. En 2016, escribió una carta del Día de la Madre a sus hijos para TIME , llamándolos sus "obras maestras".

"Desde el día en que vi los ojos más preciosos, creí en los milagros hasta la médula", dijo. "Tal regalo me ha dado Dios, explorando en sus hermosos mundos todos los días. Rezo como madre para enseñarle la fuerza y la pasión para llevar a cabo las luchas en el mundo".

Britney siempre ha dicho que adora ser madre, y le gustaría en algún momento tener otro bebé/Foto: La Opinión

El año pasado, compartió un tributo de cumpleaños a los dos adolescentes, aunque no incluyó una foto de ellos.

“¡¡¡¡Los dos cumpleaños de mis hombres pequeños son esta semana!!!!!! ¡¡¡Ustedes se están volviendo mayores y tan grandes y son mucho más geniales que yo!! Los amo tanto hasta la luna como de regreso”, escribió.

“¡Y espero que todos sus deseos de cumpleaños se hagan realidad y más!”, agregó.

¿Crees que los hijos de Britney Spears podrían tener una carrera en el espectáculo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

