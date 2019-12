Britney Spears luce demacrada y causa TERROR en instagram

Britney Spears luce demacrada y un poco agotada, y por más que en su cuenta de instagram ha tratado de aparentar lo contrario, es evidente que no ha podido ocultar que los años y los excesos le han pasado factura.

Y es que la llamada princesa del pop ha pasado por varios altibajos durante su carrera, pues por una parte, fue una chica disney con mucho potencial y mucho talento, que logró grandes éxitos con sus canciones oops I Did it again, y Toxic.

Sin embargo, fue a mediados de la década de los 2000’s cuando Britney Spears pasó por un momento de crisis y se rapó la cabeza.

Aunque hoy en día Britney Spears luce una cabellera larga y radiante, también es cierto que la edad le ha costado, pues luce notoriamente demacrada, con ojeras y hasta con algunas arrugas.

En la reciente foto que subió en su cuenta de Instagram se ve a Britney Spears lucir un vestido blanco, su cabello suelto y una cara de espanto, tanto que algunos fans la compararon con Anabel, la muñeca diabolica.

“Ay wey, no manches se parece a la Anabel”, “Ya no se si es Britney Spears, o un zombie”, “Britney Spears cansada me representa”.

Vale la pena resaltar que Britney Spears abusó de los filtros en la foto, para que se le noten lo menos posible las arrugas, sin embargo, causó mucho impacto en su red.

Te puede interesar: Filtran fotografías de Britney Spears luciendo irreconocible ¿engordó?

Eso sí, a pesar de que algunos comentarios fueron negativos, vale la pena resaltar que la mayoría fueron positivos, de los verdaderos de Britney Spears, quienes la siguen a pesar de todo. La intérprete de Toxic, cuenta con más de 23 millones de seguidores, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana