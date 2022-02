Britney Spears logra acuerdo de $15 mdd para publicar un libro de sus memorias.

Es el libro de Britney, bitch. Britney Spears ha sellado un acuerdo para publicar un libro de sus memorias que se dice que tiene un valor de hasta $15 millones. Los expertos en publicaciones dicen que Spears, de 40 años, llegó a un acuerdo histórico con la editorial Simon & Schuster por sus memorias sobre su carrera, su vida "tóxica" y su familia.

El acuerdo se produce después de una guerra de ofertas de varios editores por su libro, según un informante, quien afirmó, "el acuerdo es uno de los más grandes de todos los tiempos, detrás de los Obama".

Los derechos de los libros de Barack y Michelle Obama se vendieron en 2017, con una suma que supuestamente superó los 60 millones de dólares, la cifra más grande jamás conocida para libros de no ficción. Bill Clinton consiguió un contrato de 15 millones de dólares por su libro pospresidencial "My Life" en 2001.

Britney escribe sus memorias tras el libro de Jamie Lynn

La Verdad Noticias informa que, Britney ha estado dispuesta a escribir sus memorias después de que se quedó furiosa por las afirmaciones hechas en el tomo mordaz de su hermana menor, Jamie Lynn Spears, "Cosas que debería haber dicho", publicado en enero de este año.

Britney escribió en Instagram en ese momento: "Felicidades, best seller... El descaro de tu parte de vender un libro ahora y decir tonterías, pero tu maldita mentirosa... Me gustaría que hicieras una prueba de detector de mentiras ¡Muchas personas ven que estás mintiendo sobre mí! ¡Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera bajar y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero conmigo! Eres escoria, Jamie Lynn".

Britney Spears ya no será intimidada por su familia

El abogado de Britney, Mathew Rosengart, emitió un enérgico cese y desistimiento a la actriz, afirmando que Britney "ya no será intimidada" por su familia.

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fanáticos se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, decía la carta. Bajo ese contexto, Jamie Lynn Spears renombró sus memorias tras mala reacción de fans de Britney.

Y también publicó en Instagram que estaba sentada en una bóveda de historias sobre familiares que se sentaron junto a ella mientras soportaba las duras condiciones de una tutela de 13 años. “Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista”.

Desde que la notoria tutela de la cantante terminó después de 13 años en noviembre, Britney Spears ha sido objeto de una serie de documentales que se han centrado en sus batallas legales y intentos de libertad, muchos de los cuales ha criticado.

