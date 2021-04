Britney Spears lloró por varios días después del estreno de su documental

Lasuperestrella del pop Britney Spears dice que se puso a llorar por un documental que exploró su carrera y la batalla de tutela de alto perfil con su padre.

"Framing Britney Spears", que se emitió en febrero, describió la traumática vida de la cantante en el centro de atención y profundizó en la tutela aprobada por la corte que le da a su padre, Jamie Spears, poder sobre sus finanzas y asuntos personales.

Respondiendo a la película el martes por la noche, Spears le dijo a sus 29 millones de seguidores de Instagram que había "llorado durante dos semanas" después de su transmisión.

"¡Mi vida siempre ha sido muy especulada... Observada ... y juzgada realmente toda mi vida!" escribió.

La publicación estaba acompañada de un video de ella bailando la canción de Aerosmith "Crazy" en su casa.

La cantante de "Lucky" de 39 años continuó: "¡He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente! ¡Se necesita mucha fuerza para CONFIAR en el universo con tu vulnerabilidad real porque siempre he sido tan juzgada... Insultada!... Y avergonzado por los medios... Y lo sigo sintiendo hasta el día de hoy".

"Mientras el mundo sigue girando y la vida continúa, seguimos siendo tan frágiles y sensibles como personas", expresó la cantante.

Britney Spears no vió el documental completo

Según Britney Spears, no vio el documental en su totalidad, pero se sintió "avergonzada" por la forma en que fue retratada.

"No vi el documental pero por lo que vi de él me avergonzó la luz en la que me pusieron... Lloré durante dos semanas y bueno ... ¡¡¡Todavía lloro a veces!!!!"

Samantha Stark, directora del documental realizado por el New York Times, dijo a Entertainment Tonight el mes pasado que su equipo "intentó todo" para conseguir una entrevista con Spears, pero no llegó a ninguna parte.

La cantante de "Toxic" por primera vez ha hablado de "Framing Britney Spears", el proyecto que expuso lo mal que los medios han tratado a la estrella/Foto: Soundvenue

Después de tocar el documental, Spears dijo en su publicación de Instagram: "Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo misma para tratar de mantener mi propia alegría... Amor... Y felicidad".

"No estoy aquí para ser perfecta... Perfecto es aburrido... Estoy aquí para transmitir amabilidad", expresó.

La cantante ha estado sujeta a una tutela ordenada por la corte desde 2008, luego de una serie de problemas personales que se manifestaron públicamente.

En una audiencia sobre la tutela en noviembre, su abogado, Samuel D. Ingham III, le pidió a un juez de Los Ángeles que retirara permanentemente al patriarca Spears de su papel, diciendo que la cantante no regresaría al escenario mientras él tuviera el control de la fortuna de Britney.

Spears solicita que Jodi Montgomery, tutora temporal nombrada en 2019, se convierta en su tutora personal permanente. ¿Crees que Britney Spears debería explicar ella misma todo sobre sus escándalos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

