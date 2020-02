Britney Spears le dice adiós a los kilos de más y se deja ver con diminuto bikini

Britney Spears ha pasado buenos y malos ratos a pesar que en su juventud fue nombrada como la princesa del pop por su voz, talento y figura, actualmente ya no se escucha sobre ella como en los años 2000 pero su cuenta de Instagram tiene bastante actividad ya que cuenta con más de 23 millones de seguidores pues aunque ya no sea la misma de antes, sus fans se aferran a seguirla por todas sus redes sociales.

Britney Spears deslumbra en Instagram

Britney estuvo desaparecida del medio artístico por varios años y cuando regresó a los escenarios se pudo observar que no era la misma de antes ya que su cinturita diminuta desapareció e incluso fue perseguida por los medios de comunicación durante mucho tiempo además que fue juzgada por su nueva figura por muchas personas.

Britney actualmente tiene 38 años de edad e intenta mantenerse en forma realizando diferentes ejercicios además que practica Yoga y a pesar que no tiene el cuerpo de antes y que evidentemente se observa que le ha costado bastante mantenerse delgada, a la intérprete de “oops i did it again” no le da pena mostrarse en bikini en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que Britney se deja ver en bikini ejercitándose, el pasado dos de enero, la mujer también compartió otro video con bikini color morado realizando su rutina de ejercicios de yoga.

Como siempre los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, muchas personas le lanzaron piropos a la guapa mujer y le dijeron que siga esforzándose para que luzca aún más guapa de lo que ya está.

