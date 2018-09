Britney Spears le aumentó la pensión a su exesposo Kevin Federline

El exesposo de la cantante Kevin Federline, ha solicitado se le aumente la pensión que ya recibe por parte de Britney, pues argumenta que la economía de la cantante también ha incrementado.

Britney Spears y Kevin Federline tienen dos hijos en común, Sean Preston y Jayden. Es por esta razón que el bailarín, posterior a su separación como pareja, exigió a la cantante la cantidad de 20 mil dólares mensuales como concepto de manutención a lo que Britney no tuvo más opción que acceder. Sin embargo, los últimos meses han sido de inmensa tensión y presión para la guapa cantante ya que no obstante a la cantidad que actualmente da a Federline, este se ha tomado la libertad de exigir y presionar por un aumento a dicha pensión.

Desafortunadamente Britney ha cedido una vez más y llegó al acuerdo de incrementar la cantidad que ya percibía su exesposo. Hasta el momento se desconoce el dato acerca de las cantidades sobre las que versa el acuerdo, pero se estima que sean varios miles de dólares los que crezca la manutención, ya que Federline se dio el lujo de rechazar la última propuesta hecha por el padre y tutor financiero de la estrella, la cual fue por 10 mil dólares más, es decir ¡30 mil dólares!, por lo que no sería descabellado pensar que su exesposo haya podido duplicar la cantidad que ya recibía.

Los motivos en los que se basó Federline para exigir el aumento de la pensión, fueron bastante confusos, pues inicialmente esté argumentaba que el incremento económico sería para poder ofrecer a los menores un estilo de vida similar al que tenían con su madre mientras alegaba que este mismo había cambiado debido a que la estrella está gozando de mejores ganancias actualmente. Sin embargo, cuando el cuerpo legal de la cantante le solicitó que diera un ejemplo en concreto, Federline ni sus abogados, pudieron ofrecer un fundamento claro y conciso respecto a las necesidades de los menores que este no ha podido costear en comparación con Britney.

No olvidemos que después de su divorcio, Britney tuvo que ceder al acuerdo de darle una manutención para los dos hijos en común y otra conyugal para Federline no obstante a que también le entregó la cuantiosa suma de 1.3 millones de dólares. Tema por el cual los abogados de la cantante se han inconformado, argumentando que la artista no tiene la responsabilidad de mantener a sus demás hijos.

Esperemos que pronto la bella Britney encuentre la tranquilidad ya que esta polémica la ha mantenido ocupada últimamente.