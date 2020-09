Britney Spears hará público el pleito de su tutela ¡Revelará SECRETOS familiares!/Foto: Frettabla

Britney Spears quiere que su batalla por la tutela se haga pública para ventilar los secretos de su familia, se afirma.

El mes pasado, la cantante, de 38 años, intentó sacar a su padre Jamie de su tutela, pero su solicitud fue denegada y un juez la extendió hasta febrero del próximo año.

Y ahora Jamie, que controla sus asuntos financieros y personales según sus términos, está intentando sellar partes del caso.

Según documentos judiciales vistos por Page Six, Britney ha argumentado que, dado que sus hijos Sean, de 14 años, y Jayden, de 13, no tienen problemas médicos o delicados que deban protegerse, por lo cual, las audiencias futuras no tienen que estar protegidas del público.

Los hijos de Britney, Sean y Jayden han mostrado su apoyo a la cantante en las redes sociales; incluso el hijo menor, Jayden insultó a su abuelo públicamente por controlar la vida de su madre/Foto: Diario AS

Se dice que los documentos afirman: "Britney misma se opone vehementemente a este esfuerzo de su padre para mantener su lucha legal escondida en el armario como un secreto familiar".

También aluden al movimiento #FreeBritney que los fanáticos han lanzado para pedir el fin de la tutela, dando a Britney el control de su propia vida.

Algunos teóricos de la conspiración creen que Jamie ha estado viviendo del dinero de Britney, pero él siempre lo ha negado enérgicamente.

Los documentos continúan: "Lejos de ser una teoría de la conspiración o una 'broma' como James [Jamie] dijo a los medios de comunicación, en gran parte este escrutinio es un resultado razonable e incluso predecible del uso agresivo del procedimiento de sellado por parte de James a lo largo de los años. para minimizar la cantidad de información significativa que se pone a disposición del público".

Jamie Spears asegura que no gasta el dinero de Britney

Según los informes, Jamie negó las acusaciones, diciendo: "Tengo que informar cada centavo y cada centavo gastado a la corte cada año. ¿Cómo diablos iba a robar algo?"

El padre de Britney fue nombrado conservador de su tutela en 2008 después de que la estrella del pop fuera hospitalizada para recibir tratamiento psiquiátrico.

Cuando Jamie sufrió un problema de salud el año pasado, la encargada de atención de Britney, Jodi Montgomery, asumió el cargo temporalmente.

Britney pidió a un tribunal que Jodi se hiciera cargo de forma permanente, pero un juez denegó su solicitud. ¿Crees que el padre de Britney esté gastando la fortuna de la cantante?