Britney Spears habla sobre la publicación de un libro después Jamie Lynn Spears

Un día después de que Jamie Lynn Spears revelara sus próximas memorias , la hermana mayor Britney Spears tuvo algunas palabras propias sobre la planificación de la publicación de un libro.

La actriz de Zoey 101 anunció el lunes que publicaría su libro, titulado "Cosas que debería haber dicho", el 18 de enero de 2022, a través de Worthy Publishing.

Debajo de la descripción del libro en el sitio web oficial del editor , se lee: "Pasó años escapándose hacia diferentes personajes, en All That, Zoey 101, e incluso en el papel de la hermana pequeña de Britney ".

"Me lo debo a mí misma, a mi yo más joven y a mis hijas por ser un ejemplo de que nunca debes editar tu verdad ni a ti mismo para complacer a nadie", escribió la joven Spears en su cuenta oficial Instagram.

“Sé que todavía tengo MUCHO aprendizaje que hacer, pero siento que terminar este libro me dio el cierre de este capítulo de '30 años' de mi vida, y espero ayudar a cualquier otra persona que haya olvidado su valor, haya perdido la voz, o está tratando de romper un ciclo nocivo en su vida ".

Birtney Spears quiere ir por su propio libro

Britney Spears podría lanzarse como escritora

Ahora, Britney cree que es su momento de hablar. El martes (12 de octubre), publicó una foto de ella ajustando algo entre los dientes antes de revelar su propia "gran noticia". "

"Estoy pensando en lanzar un libro el año que viene", escribió la cantante de "¡Oops! ... I Did It Again", y agregó un emoji de guiño descarado con la lengua fuera.

“¡¡¡Pero estoy teniendo problemas para encontrar un título, así que tal vez mis fans puedan ayudar !!! Opción n. ° 1 ... 'M…, realmente no sé' Opción n. ° 2 ... '¡¡¡Me importa mucho lo que piense la gente' !!!! ' Qué piensan ustedes ????"

Britney llamó a toda su familia por no apoyarla durante sus 13 años de tutela en una publicación de Instagram fechada el 6 de octubre.

La superestrella del pop de 39 años publicó una foto de una mujer rubia que yace inconsciente en un colchón bajo el agua, mientras otra mujer que se parece a ella nada para rescatarla.

Ella afirmó que la dama con apariencia de sirena estaba “salvando a su divina hermana femenina”, un golpe percibido a su hermana pequeña, a quien criticó públicamente antes por “[aparecer] en una entrega de premios e interpretar MY SONGS para hacer remixes !!!!! " En los Radio Disney Music Awards 2017, Jamie actuó como parte del tributo oficial a Britney Spears. cantando remixes de los mayores éxitos de su hermana mayor, incluidos "¡Ups! ... I Did It Again", "Circus" y "... Baby One More Time", junto a Kelsea Ballerini, Hailee Steinfeld y Sofia Carson.

"Si eres como mi familia que dice cosas como 'lo siento, estás en una tutela' ... ¡probablemente piensen que eres diferente para que puedan follar contigo!" ella subtituló la publicación. "¡¡¡Afortunadamente encontré a un abogado increíble, Mathew Rosengart, que me ayudó a cambiar mi vida !!"

