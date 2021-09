Britney Spears habla de ser mamá con su pareja Sam Asghari

Britney Spears y su prometido Sam Asghari esperan ser padres orgullosos algún día, y recientemente practicaron con una muñeca.

La estrella del pop posó con el juguete en un video de la historia de Instagram de Asghari el lunes (27 de septiembre), con el dúo falso de madre e hija moviendo la cabeza de lado a lado con atuendos de color rosa bebé a juego.

"¡Exclusivo! Tuvimos un bebé ”, subtituló el primer video con emojis de llanto y risa. "¿Cómo deberíamos llamarla?", dijo Britney Spears quien recientemente estrenó polémico documental en Netflix, el más íntimo

¿Qué dijo Britney Speras sobre tener un bebé?

La cantante aparentemente no piensa tener hijos

Más tarde, Asghari compartió otro clip de la pareja elogiando a su hijo ficticio por sus movimientos de baile y de dónde los sacó. "Ella es talentosa, entendió esa coreografía", dijo antes de que Spears bromeara diciendo: "Es natural como su mamá".

Spears no es ajena a crear su propia coreografía y compartirla con el mundo a través de su Instagram, que desactivó temporalmente para celebrar en privado su compromiso con Asghari. Aunque los dos no tienen hijos propios juntos, el cantante de 39 años tiene dos hijos, Sean, de 16 y Jayden, de 15, con su exmarido Kevin Federline.

En su desgarrador testimonio en la corte del 23 de junio, Spears le dijo a la jueza Brenda Penny que sus posibilidades de tener otro bebé se veían obstaculizadas por la tutela, que ha sido examinada de cerca en dos documentales recientes, FX and Hulu's Controlling Britney Spears y Netflix's Britney vs Spears.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron en este momento en la tutela, no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un DIU dentro de mí en este momento para no quedar embarazada ”, dijo Spears durante su emotivo testimonio.

“Quería sacar el DIU para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga más hijos. Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien "., dijo la cantante Britney Spears.

Otra audiencia en el caso de tutela de Spears está programada para el miércoles (29 de septiembre).

