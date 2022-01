Britney Spears explota contra su hermana por escribir un libro “a costa suya”

La cantante Britney Spears explotó contra su hermanita Jamie Lynn, pues a través de un largo mensaje compartido en Twitter la criticó severamente por sus declaraciones hechas al promocionar su nuevo libro de memorias titulado 'Things I Should Have Said' ('Las cosas que debí haber dicho') pues la menor de las Spears habría hecho comentarios polémicos, algunos contra su hermana, para vender más libros.

En su publicación Britney negó las afirmaciones de Jamie, quien aseguró que la conducta de la princesa del pop antes de ser puesta bajo tutela de su padre era "errática, paranoica y en espiral".

La joven incluso indicó en el programa 'Good Morning America', donde promocionaba su libro, que en una ocasión la encerraron en el mismo cuarto que a Britney y que ella la amenazó con un cuchillo.

Jamie Lynn se habría mantenido alejada de Britney

Pero Britney no está de acuerdo con las declaraciones que realizó su hermanita, especialmente porque asegura que ella nunca estuvo cerca para apoyarla.

"Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años .... Entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a costa mía?” comentó Britney.

Jamie fue cuestionada por la presentadora, Juju Chen, sobre la polémica que causó tras “rendir homenaje” a su hermana en Radio Disney Music Awards de 2017, donde interpretó un popurrí de los mayores éxitos de la cantante, a lo que ella respondió que eso era cosa del pasado y que habrían logrado reconciliarse.

Al respecto, Britney indicó en su publicación de Twitter que le molestó porque su hermana subiera a un escenario con sus canciones, pues cree que ella no ha tenido que esforzarse mucho pues incluso las canciones que interpretó son de la autoría de Britney.

"Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero yo escribí muchas de mis canciones y mi hermana era un bebé. Nunca tuvo que trabajar por nada. ¡A ella siempre todo se lo dieron!", se lee en la publicación.

Respecto al “loco” y polémico comportamiento que tuvo su hermana durante la entrevista, Brtney indicó: "Así que sí, arruinaron mis sueños... A mi familia le encanta hundirme y herirme siempre, así que estoy disgustada con ellos […] Espero que a tu libro le vaya bien, Jamie Lynn".

¿Quién es el novio de Britney Spears?

Actualmente la pareja está comprometida

El novio de la cantante Britney Spears es Sam Asghari, el hombre con quien comparte desde hace cinco años su vida. Él se ha caracterizado por ser muy discreto y mantenerse alejado de la polémica, incluso fue hasta 2021 cuándo expresó públicamente su desagrado hacia su suegro.

