Britney Spears explota contra Jamie Lynn y la llama "pequeña niña egoísta".

Las hermanas Spears están peleando de nuevo. Britney Spears continuó criticando a Jamie Lynn Spears a través de Instagram el miércoles, ya que parece que la estrella del pop todavía está furiosa por la entrevista de "Call Her Daddy" de su hermana menor.

La cantante de "Toxic", de 40 años, volvió a publicar una publicación anterior que compartió pero eliminó rápidamente, en la que dijo que debería haber "abofeteado" tanto a Jamie Lynn como a su madre, Lynne Spears. Esta vez, sin embargo, Britney agregó un mensaje extendido, y aún más animado.

"¡¡¡Pequeña niña egoísta!!!" Britney le escribió a Jamie Lynn Spears, de 30 años, en la perorata adicional del bloc de notas. “¡Diciendo lo raro y tonto que fue que le había comprado una casa a mamá! Estaba tan orgullosa y le dijiste a la chica de la entrevista que era simplemente raro…”

Jamie Lynn Spears insinuó cosas sobre Britney

Britney se refería a una parte de la entrevista de "Call Her Daddy" en la que Jamie Lynn contó la vez que la cantante de "Stronger" se ofreció a comprarle una casa a su madre si se divorciaba de su padre, Jamie Spears.

Jamie Lynn aparentemente insinuó que se sentía confundida y le dijo al presentador del podcast Alex Cooper: "Ahora, mirando hacia atrás, qué cosa tan rara". "Como si no supiera por qué. Parece extraño decir: 'Te daré una casa si te divorcias de papá'. ¿Por qué tu hijo podría decirte eso?".

Durante otra parte de la entrevista, Jamie Lynn Spears le dijo a Cooper que se asustó cuando su hermana mayor supuestamente una vez agarró un cuchillo y los encerró a ambos en una habitación.

“Fue realmente aterrador y me sentí realmente insegura”, dijo Jamie Lynn sobre el supuesto incidente. “Creo que es importante que diga eso porque no lo entendí, era un niño”. Más tarde llamó a su hermana una "joven brillante" que "debe haber estado sufriendo".

Britney Spears respondió a las acusaciones de Jamie Lynn

Britney escribió en respuesta a las acusaciones sobre el incidente del cuchillo: “¿Por qué esa conversación dura 20 minutos? y lo más degradante para mí... OH, PERO no quieres seguir hablando de eso porque no quieres herir los sentimientos de nadie... pero dejas que se quede para siempre diciendo que te sientes insegura conmigo y RARO".

La enfurecida ganadora del Grammy agregó: “¡¡Que te jodan, Jamie Lynn!”. Britney también hizo referencia a otra parte de la entrevista, en la que Jamie Lynn alegó que su madre la golpeó con un bolso. A lo anterior, se suma que hace poco Britney Spears dijo que desearía haber "abofeteado" a su madre y hermana.

La cantante de "Toxic" defendió a Lynne, alegando que Jamie Lynn era "malditamente odiosa" con ella y "se merecía mucho más" que ser golpeado con un bolso. "Ella debería haberte AZOTADO EL CULO", agregó Britney. “Mi pobre mamá también lo tomó como lo hice yo al final… ella te adoraba demasiado”.

