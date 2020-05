Britney Spears estará en cuarentena por dos semanas ¿Contagiada de COVID-19?

Britney Spears está dando otra razón para admirarla, pues la estrella del pop de 38 años podrá tener un éxito musical llamado "Tóxic", pero está tomando todas las precauciones de seguridad durante la actual pandemia de COVID-19.

Una fuente anónima reveló a E! News que la legendaria Britney Spears decidió auto-imponerse en cuarentena después de hacer un viaje para ver a sus hijos.

La fuente señala que cuando Britney Spears regresó de sus viajes quería "asegurarse de que todos estuvieran a salvo", incluidos sus dos hijos, Sean Federline (14) y Jayden James Federline (13), y su novio Sam Asghari.

"Britney Spears se puso en cuarentena sola después de su viaje a casa en Kentwood", comparte la fuente. "Realmente extrañaba a su familia y quería verlos. Estaba sola en Los Ángeles y tenía sentido ir con su familia".

"Sabía que cuando volviera a Los Ángeles tendría que poner en cuarentena y valía la pena", continúa la fuente.

Britney Spears viaja para ver a sus hijos

Según la fuente, Britney Spears de 38 años no vio a sus hijos durante dos semanas, ya que siguió las pautas de los CDC ya que la organización ha recomendado que las personas se autoaislen durante 14 días si han viajado, estado expuesto a alguien con COVID-19, están trabajando en la primera línea (y se consideran trabajadores esenciales) o quieren tomar precauciones de seguridad adicionales.

"[Britney] no vio a sus hijos durante 2 semanas y tampoco vio a su novio Sam por un tiempo. Quería asegurarse de que todos estuvieran a salvo y que no hubiera ningún riesgo", explica la fuente. "Ella ha comenzado a verlos nuevamente ahora en su horario regular".

Jamie Lynn Spears también compartió recientemente que su hermana estrella del pop la visitó a ella y a su familia inmediata cuando la pandemia de COVID-19 golpeó fuertemente en los Estados Unidos.

"Mi hermana vino al principio, pero no estábamos seguros de cuánto duraría todo", dijo Jamie a E!, "Entonces ella vino por unas dos semanas, creo que fue, y luego regresó a casa".

La protagonista de Zoey 101 agregó: "Así que ella estuvo aquí, mi hermano ha estado aquí; al igual que mi familia inmediata porque no estamos tratando de hacerlo. Ya sabes, solo haz esto como una fiesta de cuarentena".

Britney Spears re reune con Jamie Lynn Spears durante cuarentena

A fines de abril, la cantante de "Toxic" recurrió a las redes sociales para compartir que ella y su novio estaban en cuarentena por separado debido a su viaje a Louisiana.

"¡¡Así que, básicamente, no he visto a mi novio @samasghari en lo que parece ser una vida !!!! ¡De hecho, he perdido peso por extrañarlo ...", expresó en Instagram. "¡Ahora ninguno de mis pantalones o camisas me queda bien! ¡Supongo que eso es lo que falta alguien que pueda hacer ... ¿quién más está experimentando esto?".

En ese momento, una fuente separada le dijo a E! News que la pareja estaba "comunicándose diariamente en FaceTime".

Para el fin de semana del Día de los Caídos, parecía que Britney Spaers y Sam finalmente se habían reunido después de no verse en persona por un tiempo. Además, Sam publicó el mismo video en su Instagram con un mensaje que decía: "No te olvides de bailar ... feliz viernes".