Britney Spears es defendida por su novio después de ser humillada por Timbaland/Foto: Fan World y Hola

Britney Spears quedó humillada públicamente después de que el cantante Timbaland se burlara del último video de baile de la estrella. Pero el novio de la cantante de Toxic, Sam Asghari, saltó en su defensa después de que el creador del éxito Give It To Me se riera del video en un tuit el miércoles.

En el video, se ve a Britney girando sus caderas y bailando la canción de Nelly Furtado Say It Right, que presenta la voz de Timbaland en el coro. Pero parece que Timbaland, de 48 años, que tiene una enemistad constante con la estrella del pop, ya que no aprobó el baile, que fue amado por los fanáticos de Britney.

"Ok @britneyspears como @lilduval dijo @TEYANATAYLOR tienes 24 horas para responder", escribió en Twitter mientras comparaba cruelmente el baile de estilo libre de Britney con los movimientos de la artista de R&B Teyana Taylor.

Pero Sam, novio de Britney, intervino para defender a su novia cuando llegaron comentarios de odio. Él respondió: "¿Desde cuándo alguien siendo ellos mismos (extremadamente talentosos) es un problema? No te preocupes por una respuesta de ella, ella realmente tiene verdaderos fanáticos y personas que se han inspirado en su trabajo a diferencia de ti que tuvieron que comprar seguidores".

"¿Me refiero a 3 millones de seguidores con 11 mil me gusta? Ni siquiera gana desde entonces. ¿Incluso tuve que buscarte?” Un fan explicó que Britney criticó a Timbaland por su "falta de respeto".

Sam Asghari is coming to the defense of his girlfriend Britney Spears after Timbaland tried making fun of her on Instagram. #WeLoveYouBritney pic.twitter.com/EatElgF4Ow — Britney Fan (@BritneyHiatus) July 3, 2020

¿Por qué Timbaland odia a britney Spears?

Dijeron que solo estaba "molesto" porque Britney se negó a trabajar con él y su ex Justin Timberlake en una pista como parte de su gran regreso después de su desglose público de 2007. Uno escribió: "Esto es tan inmaduro, imagine hacer esto a su edad.”

El noviazgo conformado por los cantentes Justin Timberlake y Britney Spears fueron uno de los más polémicos del año 2000, ya que tras su ruptura ambos ya no pudieron ser amigos de nuevo/Foto: Elle

"Estás molesto cuando Britney decidió no trabajar contigo. A nadie le importa tu música nunca más. Los años 2000 fueron tus últimos éxitos porque ni siquiera sabrías cómo hacer algo moderno ahora", agregaron.

Otro compartió: "No sé por qué la chica no puede bailar en su propia casa sin que la gente la juzgue. Tanto Britney como Teyana tienen su propio estilo de baile, ¿por qué intentar y comparar? Kmt, me encanta verte bailar Timbaland jajaja".

Anteriormente, Timbaland dijo que "arruinó" cualquier posibilidad de colaboración con él y Justin. Timbaland le dijo a MTV News: "Debería, humildemente humilde, hacer una llamada telefónica y decir: 'Lo siento'. Eso es. Ella también sabe de qué se arrepiente", agregó.

Según el productor, el ego de Britney "se interpuso" y ella "no estaba dispuesta a tomar consejos". El cantante y rapero dijo: "[Ella se puso] tan cabezota y [fue] como, 'Jódete, jódete, no necesito a nadie'".

"Ella necesita una historia", agregó. "Ella no tiene una historia de regreso. Ese es el problema. Tiene que tener un equipo".