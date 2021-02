Britney Spears es defendida por celebridades y fanáticos

El documental del New York Times "Framing Britney Spears", que se estrenó el 5 de febrero, explica el auge del movimiento "Free Britney" . Si bien el movimiento fue iniciado por fanáticos, se ha expandido de personas preocupadas por su tutela a los espectadores, incluidas las celebridades, que están preocupadas por la forma en que Spears ha sido tratada en los medios y supuestamente tratada por sus allegados.

Después de ver el documental, algunos usuarios de Twitter dijeron que estaban "incómodos", otros dijeron que el documental los "enojó" . La actriz y presentadora Valerie Bertinelli calificó el documental como un "puñetazo".

La cantante Kacey Musgraves tuiteó: "Todos ... me molesta que nadie sepa si @britneyspears está realmente bien. Realmente espero que si no lo está, pueda vocalizarlo formalmente de alguna manera y que nos conozca a todos por fuera. realmente me importa una mierda su bienestar ".

El padre de la estrella del pop, Jamie Spears, ha actuado como conservador de Spears desde 2008 y recientemente se convirtió en co-conservador de sus finanzas cuando la juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, nombró a Bessemer Trust Co. para compartir los deberes de conservador con él.

Spears ha estado luchando para sacar por completo a su padre de su tutela, y el documental argumenta que ella no debería estar en una tutela en absoluto, ya que puede comprender la tutela y puede trabajar.

Muchos fanáticos involucrados en el movimiento Free Britney creen que Spears intenta enviar mensajes secretos para pedir ayuda a través de su Instagram, ya que a menudo publica videos un tanto extraños con subtítulos confusos.

El martes, el novio de Spears, Sam Asghari, usó su propio Instagram para hablar públicamente sobre el padre de Spears y escribió: "Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que trata de controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos.

El actor y modelo, de 27 años, continúa diciendo que no entrará en detalles porque respeta la privacidad. "Pero no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad", dijo Asghari, quien emigró de Irán.

Medios locales se ha puesto en contacto con el abogado de Spears, Andrew Wallet, en busca de comentarios de él y de Spears sobre el documental, el movimiento Free Britney y la publicación de Asghari, y está esperando una respuesta.

Otras celebridades dijeron que vieron el documental y esperan que Spears se libere de su tutela. La actriz Amber Tamblyn tuiteó: "Enmarcar a Britney fue un reloj duro, muy parecido al documental de Winehouse, solo que sabemos cómo terminó esa historia. Espero que Britney se libere de esa tutela, 'liberada' como ella dice en sus propias palabras. Es desconcertante que cualquier juez la seguiría defendiendo ".

El comediante Fortune Feimster tuiteó: "Vi el documental del NYT sobre Britney Spears y está TAN desordenado que no están dejando que esta mujer adulta tan exitosa esté a cargo de su propia vida. Ella dejó muy claro que no quiere a su papá tener alguna parte de sus finanzas y decisiones de vida. Eso debería ser suficiente ".

El presentador del programa de entrevistas Tamron Hall dijo que "es un eufemismo" llamar al documental "desgarrador".

Miley Cyrus agradeció a Spears durante su actuación posterior al Super Bowl, diciendo: "Amamos a Britney".

Otras celebridades, incluidos Andy Cohen, Sarah Jessica Parker, Meghan McCain y Bette Midler, compartieron su apoyo al tuitear "Free Britney".

La actriz y activista Jameela Jamil compartió una petición para que el juez ponga fin a la tutela, que ha sido firmada por más de 100.000 personas.

Jamil se ha pronunciado en contra de lo que ella llama el "gaslighting" de las mujeres en los medios, diciendo que los medios suelen retratar a las mujeres como "molestas e histéricas". Jamil dijo en Instagram el martes que su teoría se aplica a Spears.

La abogada de Los Ángeles, Lisa MacCarley, que se especializa en planificación patrimonial, derecho sucesorio y tutela, envió una carta a más de 100 abogados pidiéndoles que "se comuniquen con el departamento de sucesiones del condado de Los Ángeles, especialmente con el personal de sucesiones, y soliciten que la juez Penny ponga fin al tutela ".

En la carta, que MacCarley compartió, escribe que "Enmarcar a Britney Spears" "dio una visión sutil pero poderosa de la manera inconstitucional en la que originalmente se trasladó la tutela de la Sra. Spears". Ella les dice a sus compañeros abogados que "seríamos cómplices de la notable violación de los derechos constitucionales de la Sra. Spears si miramos y no hacemos nada".

La ACLU ha abogado en el pasado por Spears, compartiendo en agosto cómo creen que la tutela amenaza sus derechos civiles. La tutela se establece cuando un juez nombra a una persona u organización responsable, el "tutor", para cuidar de otro adulto que no puede cuidar de sí mismo o administrar sus propias finanzas, según el sistema judicial de California .

"Las curaciones limitan las libertades civiles de una persona, lo que, por supuesto, en la ACLU consideramos una preocupación fundamental. Pero más allá de eso, las curaciones no necesariamente hacen que las personas estén más seguras: pueden resultar en abuso financiero, físico o emocional", la ACLU escribe.

"Framing Britney Spears" también resurge viejos videos y entrevistas de paparazzi en los que los medios parecen tratar a Spears con insensibilidad.

